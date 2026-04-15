Instan expertos a potenciar fuentes renovables de energía

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, participó en la presentación de Proyectos de ciencia e innovación vinculados al aprovechamiento de las fuentes renovables de energía en un encuentro con expertos y científicos en Palacio de la Revolución.

Según precisaron fuentes de Presidencia, iniciativas con capacidad de ofrecer soluciones inmediatas, como la producción de calor, resultaron del trabajo conjunto del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Educación Superior (MES), a través del Grupo Nacional de Universidades para las Fuentes Renovables de Energía y la Eficiencia Energética (GNUFRE).

Creado en 2019 con la participación inicial de siete universidades, el GNUFRE surgió tras la aprobación en 2014 de la Política para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía hasta 2030, antecedida por la Comisión Gubernamental para el desarrollo de las Fuentes Renovables de Energía.

El intercambio fue moderado por el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz y contó con la presencia de la vice primera ministra Inés María Chapman Waugh, así como de los titulares del Minem, Vicente La O Levy; del MES, Walter Baluja García; y del CITMA, Armando Rodríguez Batista, entre otros directivos.

Actualmente, el Grupo se extiende a todas las instituciones de Educación Superior con capacidad de aprovechamiento energético, acompaña el proceso de consulta del anteproyecto de la Ley de Transición Energética y lidera acciones para intensificar la participación en programas de ciencia y técnica.

En el encuentro se expusieron proyectos de biogás reproducibles en el país a partir de residuales porcinos, ganaderos e industriales, como el Proyecto Martí, primera experiencia de producción de biometano para transporte, con base en biodigestores de laguna tapada.

También se presentaron iniciativas como el proyecto de biogás de Managuaco, el demostrativo La Pastora y la recuperación del biodigestor del central Heriberto Duquesne, además de propuestas para el uso de biomasa forestal en hornos, cocción de alimentos y generación de vapor de proceso.

Especial atención recibió el proyecto Caña de Azúcar, encaminado a implementar un nuevo modelo tecnológico y de negocios para la industria azucarera, con capacidad de generar electricidad base, producir biometano y alcohol, y aportar combustible para transporte automotor no electrificable.

Según el Doctor en Ciencias Manuel Alejandro Rubio Rodríguez, coordinador del GNUFRE y profesor de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, la propuesta incluye además la producción de alimento animal para incrementar de manera soberana la carne en el país.

El encuentro concluyó con el compromiso de intensificar la aplicación de los proyectos de biogás y biomasa, así como de avanzar en la implementación de un modelo renovado para la industria azucarera, considerado clave en la transición energética del país.