México registra reducción de 48 por ciento en homicidio doloso

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó hoy sobre una reducción del 48 por ciento en la incidencia de homicidio doloso en el país durante su administración, iniciada en octubre de 2024.

“Entre septiembre de 2024 y junio de 2026 la reducción en homicidio doloso es de 48 por ciento. Eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024, prácticamente la mitad”, expuso la mandataria durante su habitual conferencia de prensa.

Desde el Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo consideró que tal cifra, más allá del número, representa vidas salvadas.Al intervenir en el encuentro con periodistas, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, detalló que en septiembre de 2024 se registraron 86,9 delitos diarios de este tipo en promedio, mientras en el sexto mes de 2026 fueron 45,4.

La funcionaria destacó que el mes pasado fue “el junio más bajo desde 2015” en cuanto a este ilícito, mientras el primer semestre de este año tuvo un promedio diario de 49,7, lo cual representa el menor registro para un período semejante desde 2016.

Según refirió, en los primeros seis meses del año ocho entidades federativas concentraron el 54 por ciento del total de casos: Guanajuato, con 8,8 por ciento, Baja California (8,1), Chihuahua (7,8), Sinaloa (7,0), Estado de México (5,9), Guerrero (5,6), Morelos (5,5) y Veracruz (5,0).

Al comparar el primer semestre de 2025 con igual lapso de 2026, la titular resaltó que 29 estados disminuyeron el promedio diario, entre estos, San Luis Potosí, con -81,7 por ciento, y Zacatecas, con -61,8.Sobre los delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y junio último, Figueroa exaltó una reducción del 32 por ciento y señaló al sexto mes de este año como el más bajo de toda la serie analizada.

“Si comparamos el año 2018 con lo que llevamos de 2026, la disminución en los delitos de alto impacto es del 54 por ciento”, aseveró.Entre enero-junio de 2025 e idéntico período de este año, el feminicidio se redujo 10,7 por ciento; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego decrecieron 9,1; el secuestro bajó 26,6, la extorsión disminuyó 6,1, y el total de robos con violencia descendió 16,1.

El Ejecutivo implementa una estrategia de seguridad basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.