Rusia adoptará medidas duras en respuesta al futuro 21 paquete de sanciones de la Unión Europea (UE), declaró hoy la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país eslavo, María Zajárova.

«Por supuesto, de nuestra parte, en respuesta a un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea, seguirán medidas eficaces y duras», dijo Zajárova en una comparecencia ante la prensa.

Asimismo, la diplomática subrayó que la ampliación de las sanciones por parte de la UE no tendrá impacto en la política soberana de Rusia.

En Bruselas, al parecer, no quieren entender en absoluto que no han logrado ni lograrán sus objetivos, es decir, influir en nuestra política soberana, añadió

Y señaló que, “los euroburócratas ya no son capaces de detener la maquinaria de sanciones, y solo les queda amenazarnos con nuevas restricciones, sin preguntarse a sí mismos a qué conducen estas medidas para la propia Bruselas».

El vigésimo paquete de sanciones contra Rusia fue adoptado por la UE el pasado 23 de abril. Este amplio conjunto de medidas reforzó las restricciones en el sector energético, especialmente en lo relativo a la producción, el refinado y el transporte de petróleo.

En la actualidad, la UE trabaja en un nuevo paquete de sanciones centrado en los sectores de la energía, las finanzas, las criptomonedas y la pesca, así como en la prohibición de entrada a personas que hayan prestado servicio

en las Fuerzas Armadas de Rusia desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania, en febrero de 2022.

Según las informaciones disponibles, el nuevo paquete también podría incluir restricciones a otros 31 bancos, a la venta de buques metaneros y a unos 30 barcos pertenecientes a la denominada flota fantasma.

Las naciones de Occidente y sus aliados activaron decenas de miles de sanciones individuales y sectoriales contra Rusia desde el comienzo de su operación militar en Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, sostiene que la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial.