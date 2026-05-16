El valor de la familia en tiempos de transformación social

Un día para amar, lleva fecha de este 15 de mayo, que se celebra el Día Internacional de las Familias, un momento para reflexionar sobre el papel fundamental que desempeña la familia en la sociedad contemporánea.

Más allá de una conmemoración simbólica, esta jornada invita a reconocer los desafíos, cambios y fortalezas que atraviesan hoy las dinámicas familiares en el mundo.

La familia continúa siendo el primer espacio de aprendizaje, afecto y formación de valores. En ella nacen las primeras enseñanzas sobre el respeto, la solidaridad, la convivencia y el amor. Sin embargo, las transformaciones económicas, culturales y tecnológicas de los últimos años han redefinido muchos de sus roles tradicionales.

Actualmente existen múltiples formas de familia: monoparentales, extensas, adoptivas, ensambladas o integradas por abuelos y otros cuidadores.

Todas comparten un elemento esencial: el vínculo humano que sostiene emocionalmente a sus integrantes. Especialistas en sociología y comunicación coinciden en que las familias modernas enfrentan retos asociados al estrés laboral, la migración, las crisis económicas y el impacto de las redes sociales en la comunicación interpersonal.

En medio de esos desafíos, muchas familias han encontrado nuevas maneras de mantenerse unidas. Las videollamadas acortan distancias, las tradiciones familiares se reinventan y los espacios de diálogo adquieren mayor importancia dentro del hogar. La familia se convierte entonces en refugio, apoyo emocional y punto de equilibrio frente a las incertidumbres de la vida cotidiana.

En Cuba, el concepto de familia posee una fuerte carga afectiva y comunitaria. Las reuniones familiares, el cuidado colectivo de los niños y adultos mayores, así como la solidaridad entre vecinos y generaciones, forman parte de una identidad cultural profundamente arraigada. A pesar de las dificultades económicas y sociales, el núcleo familiar sigue siendo uno de los pilares esenciales de la sociedad cubana.

El Organización de las Naciones Unidas instauró esta celebración para promover políticas sociales orientadas al bienestar familiar y generar conciencia sobre la importancia de construir entornos seguros, inclusivos y afectivos. Más que una fecha para regalar flores o publicar fotografías, el Día Internacional de las Familias representa una oportunidad para fortalecer vínculos, escuchar más y compartir tiempo de calidad.

Porque al final, la familia no se define únicamente por la sangre, sino también por la compañía, el cuidado y la capacidad de permanecer unidos incluso en los momentos más difíciles.