miércoles 10 junio 2026
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Trump espera concluir su muro fronterizo con México en 2027

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Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

El gobierno de Estados Unidos espera concluir a finales de 2027 el muro en la frontera con México, una de las promesas electorales de Donald Trump, declaró este martes el responsable de la agencia de vigilancia fronteriza y aduanas (CBP, por si siglas en inglés), Rodney Scott.

“Esa muralla de vigas de metal reforzado, que irá de San Diego hasta el Golfo de México excepto en algunos tramos, será reforzada por medidas de vigilancia electrónica y otros dispositivos, que podrían estar instalados hacia mediados de 2028”, añadió este responsable en un evento organizado por el Centro para Estudios sobre la Inmigración (CIS).

A causa del amplio despliegue policial contra la migración irregular, que causó graves incidentes en ciudades como Los Ángeles o Mineápolis, la oposición demócrata consiguió paralizar durante meses las operaciones del Servicio deIinmigración y Protección de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o la Patrulla Fronteriza.

Sin embargo, las protestas no perturbaron el calendario de obras en la frontera, explicó Scott en el evento. «La barrera fronteriza básica estará lista hacia finales de 2027, en todas partes», aseguró.

«Los únicos lugares donde no estamos erigiendo la muralla es donde hemos decidido de forma consciente que no lo necesitamos», explicó, como por ejemplo en parques naturales muy agrestes y aislados, en estados como Nuevo México.

«Estamos construyendo cerca de 10 kilómetros diarios, ya hemos construido como unos 177 kilómetros desde el inicio de la administración», enumeró. «Estamos por delante del calendario y por debajo del presupuesto», aseguró Scott.

Toda la parte del Río Grande (Río Bravo en México), con más de 2 mil kilómetros de longitud entre ambos países, contará con sus propias barreras físicas.

(Con información de AFP y La Jornada)

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Comentarios
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