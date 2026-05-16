La promoción de los valores patrióticos se impone hoy más que nunca

Desde los primeros años escolares es un objetivo educacional promover los valores patrióticos de la nación cubana.

En los más intrincados parajes de nuestra geografía nacional en cada escuela primaria los niños cuando asisten a cada jornada de preparación, al alzar la bandera y entonar las notas del himno de Bayamo, tributan el homenaje permanente a los mártires de la patria.

En la escuela 21 de septiembre de la comunidad de igual nombre el El consejo Popular de El Uvero en el municipio santiaguero de Guamá, en la categoría de multigrado, donde un maestro enseña a varios grados a la vez, priorizan el conocimiento de la historia.



Similar objetivo de promover los valores patrios también tiene expresión concreta en un proyecto educativo de la escuela primaria de Giraldo Aponte Fonseca en Chivirico, así nos refiere la docente que los atiende en cada actividad.

Los pueblos que renuncian al conocimiento de su historia han sido condenados al fracaso de su soberanía e independencia nacional. Una razón más que suficiente para priorizar este objetivo en el sistema educacional cubano hoy día.