Avión chino C919 realiza su primer vuelo comercial internacional

El avión chino de pasajeros C919 realizará hoy su primer vuelo comercial internacional con una ruta de Beijing a Ulán Bator, capital de Mongolia, informó la aerolínea Air China.

El vuelo CA723, operado por un C919, despegará alrededor de las 15:00 hora local desde el Aeropuerto Internacional Capital.

Este es un avión de pasajeros de fuselaje estrecho desarrollado por China bajo estándares internacionales de aeronavegabilidad y con derechos de propiedad intelectual propios.

La aeronave completó su primer vuelo comercial el 28 de mayo de 2023. Datos de fuentes oficiales indican que, hasta el 10 de agosto, los C919 operados por Air China, China Eastern Airlines y China Southern Airlines cubrían 57 rutas hacia 25 ciudades.

Estas aeronaves han transportado de forma segura a más de 7,5 millones de pasajeros desde el inicio de sus operaciones comerciales.

Recientemente China completó el primer vuelo de prueba del C919 versión de gran altitud, un avance que marca un paso importante en el desarrollo de la familia de este avión comercial de fabricación nacional.

La versión para gran altitud incorpora modificaciones específicas respecto al modelo básico, entre ellas un fuselaje más corto y mejoras en diversos sistemas para cumplir los requisitos de operación en aeropuertos situados en zonas de elevada altitud.

Estas adaptaciones permitirán al avión operar en condiciones ambientales más exigentes, caracterizadas por menor densidad del aire y mayores demandas de rendimiento durante el despegue y el aterrizaje.

La nueva variante busca ampliar su alcance hacia regiones montañosas del país y otros mercados con aeropuertos ubicados a gran altitud.