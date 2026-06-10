Muestra avances en la producción de alimentos organización campesina

Por Yaniuska Pérez Verdecia

La Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Alberto Marrero, una de las estructuras que integran el Polo productivo El Alambre de San Luis, consolida resultados en la siembra, entrega y comercialización de alimentos.

En 188 hectáreas, se priorizan la siembra de plátano Burro, cuentan con 23 hectáreas y 7 sembradas de la variedad FHIA-04 y una diversidad de cultivos, viandas, hortalizas, vegetales y granos.

Hoy se muestra un resultado, logramos atraer a los obreros y estabilizar la fuerza de trabajo, se cumple la siembra y la rotación de los cultivos tanto en las áreas de los más de 30 vinculados como en la fincas de los 36 usufructuarios con que contamos, nos dice Eskatherine Yuset Vaillant Villalón presidenta de la UBPC.

Es prioridad que no existan tierras vacías y todos se crecen ante las dificultades y la carencia de recursos. Se logra la roturación con los tractores disponibles y el resto de las actividades se hacen con la tracción animal. Gracias a eso y el sentido de pertenencia y amor que se pone, se logran resultados palpables por cualquiera que nos visita, destaca.

También es necesario destacar el aporte disciplinado de los usufructuarios, quienes garantizan estabilidad en los cultivos, pues algunos cuentan con sistemas de riego que permiten un uso más óptimo de las tierras, acotó la dirigente.

Entre los cooperativistas destaca el aporte de las mujeres quienes en áreas vinculadas logran producciones y rendimientos altísimos. Esto ha posibilitado que sean reconocidos cooperativistas, usufructuarios y la propia cooperativa por las diversas organizaciones políticas y de masas en el territorio y la provincia.

Todos estos resultados y la preparación de las tierras para la venidera siembra fue constatado en el terreno por Yusmaikel Valier Ramírez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el municipio, Miguel Ángel Guerra Milán, Vice intendente a cargo de la Esfera Agroalimentaria y José Miguel Cardona, Delegado municipal de la Agricultura.

El polo productivo el Alambre concentra más de 460 hectáreas con tres estructuras productivas, las UBPC El Alambre y Alberto Marrero y la Cooperativa de Crédito y Comercio (CCS) Gustavo Moll.

Allí se produce para incrementar la oferta de alimentos a las grandes ciudades, a la industria alimentaria y al turismo y se trabaja para lograr una efectiva sustitución de importaciones e incrementar las exportaciones mediante las cadenas de valor. Asimismo es fuente de empleo seguro para la población de la región que abarca y aledañas y reporta beneficios económicos y sociales.