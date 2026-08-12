Buscan sobrevivientes en Colombia tras sismo que deja 188 fallecidos

Las labores de búsqueda y rescate continúan hoy en Colombia tras el sismo ocurrido el pasado lunes que ya deja un saldo de 188 fallecidos, de acuerdo con un balance de la Asociación de Ciudades Capitales.

Según la organización, en las urbes afectadas, Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia, se registran hasta la fecha mil 677 personas heridas, así como 243 estructuras colapsadas.

La fuente refirió, no obstante, que la cifra de lesionados a causa del movimiento telúrico en todo el país es de dos mil 595.

Solamente en Cali, apuntó, los fallecidos suman ya 95, y se reportan 997 heridos y 180 desaparecidos.

En infraestructura, la capital del departamento de Valle del Cauca registra 56 estructuras colapsadas, 93 viviendas averiadas y tres vías afectadas.

Pereira, por su parte, reportó 79 víctimas fatales.

El más reciente balance da cuenta allí de 278 personas heridas, 37 desaparecidas y 15 atrapadas.

En materia estructural hay 92 edificios colapsados, 26 viviendas averiadas, 60 centros educativos comprometidos y alrededor de 14 vías y puentes afectados. Las autoridades locales, que declararon el estado calamidad pública y urgencia manifiesta, habilitaron seis albergues en la urbe.

En Quibdó se registran nueve personas fallecidas, 116 heridas, seis atrapadas y cinco desaparecidas.

Las afectaciones a las viviendas son significativas con 862 averiadas y 23 destruidas.

También se notificaron nueve infraestructuras totalmente colapsadas: tres edificios municipales, cuatro edificaciones educativas y dos instalaciones de salud.

Manizales informó sobre el fallecimiento de cinco personas, mientras 112 resultaron heridas.

La ciudad reveló que 17 edificios quedaron completamente destruidos y los damnificados suman dos mil, por lo cual se habilitaron tres albergues.

En Armenia no se reportan víctimas fatales, pero sí hubo 174 lesionados, y 14 mil 500 estructuras sufrieron daños.

La Asociación de Ciudades Capitales remarcó que los daños ocasionados por el movimiento telúrico suponen un desafío para el fondo habitacional en las urbes que resultaron más golpeadas.

Alertó además que los perjuicios recaen asimismo sobre centros educativos, hospitales, infraestructura vial, aeropuertos, sistemas de acueducto, energía y telecomunicaciones, transporte masivo y bienes patrimoniales.