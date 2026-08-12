Cubano Moinelo abre su casillero de triunfos en béisbol japonés

El lanzador cubano Liván Moinelo abrió su casillero de triunfos en la actual temporada de la Liga japonesa de béisbol, al guiar a los Halcones de SoftBank a un éxito de 16-2 ante los Marinos de Lotte.

Moinelo toleró apenas cuatro hits sin carreras y ponchó a cinco bateadores en seis entradas de actuación, en el Mizuho Pay Pay Dome de Fukuoka, divulgó el sitio web beisboljapones.com.

El zurdo antillano, alejado de los terrenos por una lesión, dejó su récord inicial en 1-0 y su efectividad en 0.00.

Por los Marinos, el puertorriqueño Neftalí Soto terminó el partido de 2-0 con un ponche y bajó su promedio a .237.

En otros partidos del día, el dominicano Franmil Reyes pegó un indiscutible en cuatro visitas al home en el revés de los Luchadores de Nippon Ham 0-1 ante los Leones de Seibu, en el Es Con Field de Hokkaido.

El quisqueyano, retirado en dos ocasiones por la vía de los strikes, tiene ahora un average de .324 y sigue de puntero entre todos los bateadores del campeonato nipón.

Por los Leones, su compatriota Alexander Canario dejó para los libros una jornada de 3-0 con un ponche para bajar su promedio a .238.

En el Parque Rakuten Mobile de Sendai, el dominicano Roansy Contreras aceptó cuatro anotaciones y cuatro indiscutibles en un capítulo de relevo en la derrota de 1-9 de las Águilas de Rakuten ante los Búfalos de Orix y su efectividad ascendió a 6.92.

Su connacional Jerar Encarnación falló en cuatro oportunidades, incluido un ponche, en el revés 2-5 de las Estrellas de DeNA ante los Dragones de Chunichi, en el Vantelin Dome de Nagoya, y su promedio cayó a .291.