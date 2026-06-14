domingo 14 junio 2026
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Cuba fortalece capacidades en aguas subterráneas en curso del OIEA

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Cienfuegos, Cuba.- Un investigador del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC) representó a Cuba del 8 al 12 de junio en curso del OIEA en Viena sobre modelación con radón para estudiar la interacción agua subterránea–superficial.

El Curso de Capacitación sobre Modelación Avanzada de Balance de Masas utilizando Radón, organizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), reunió a especialistas de varios países para perfeccionar técnicas que permiten comprender la relación entre aguas subterráneas y superficiales como ríos y lagos, informó la institución cubana a Prensa Latina.

Durante las jornadas, los participantes combinaron conferencias y ejercicios prácticos para organizar campañas de muestreo, procesar datos y aplicar modelos que estiman el ingreso de agua subterránea en ecosistemas superficiales.

La capacitación enfatizó la documentación clara de los métodos y el reconocimiento de márgenes de error, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

La División de Ciencias Físicas y Químicas del OIEA coordinó el curso, asegurando un enfoque riguroso y de alto nivel académico.

El Ing. Israel David Cedeño Fernández, Aspirante a Investigador del CEAC, destacó que “la capacitación recibida en Viena fortalece nuestras competencias técnicas y nos permite integrar herramientas de modelación avanzada en estudios hidrogeológicos de gran relevancia para Cuba”.

Con esta participación, el CEAC reafirma su compromiso con la excelencia científica y la cooperación internacional para la protección de recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.

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Comentarios
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