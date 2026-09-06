Conmemoran en Cuba Día del Trabajador Estadístico

Cuba destaca la importancia de quienes participan en la recopilación de datos e información que contribuyen al diseño de políticas públicas y a la atención a dinámicas sociales y demográficas actuales

A propósito de resaltar la importante labor de quiénes participan en la recopilación de datos e información que contribuyen al diseño de políticas públicas y atender dinámicas sociales y demográficas actuales, el país celebra hoy el Día del Trabajador Estadístico Cubano.

La fecha recuerda el hito ocurrido en el año 1970 cuando Cuba realizó el primer Censo de Población y Viviendas realizado después de 1959.

Recuerda la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) en sus redes sociales que aquel domingo, todo el pueblo colaboró con un equipo de encuestadores coordinados que, al unísono, visitaron cada territorio del país y levantaron la información necesaria en tan solo un día.

En honor a los protagonistas de esta hazaña, se declaró el 6 de septiembre como el Día del Trabajador Estadístico Cubano.

Señala la ONEI que en la actualidad, y frente a grandes desafíos, la estadística oficial cubana es un entramado de compromiso colectivo.

Cada encuesta levantada, cada registro procesado, cada dato validado, cada información publicada en el sitio web y en las redes sociales, es fruto de la dedicación de profesionales que, incluso en medio de las dificultades, han demostrado que el trabajo puede y debe hacerse con rigor y entrega.

Resalta, además, el organismo la importancia de acompañar y dar visibilidad al trabajo, porque la tarea no está completa cuando se calcula una cifra, sino cuando la ciudadanía puede acceder a ella y comprenderla.

El mensaje ratifica la disposición de continuar el camino trazado con la intención fundamental de demostrar que detrás de los datos hay rostros, voces, historias de vida.Incluso en tiempos complejos, la estadística cubana sigue latiendo con mucha fuerza, concluye el comunicado.