lunes 08 junio 2026
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Defensores de la Justicia

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Claudia Virginia Fernández Pacífico

La defensa de la justicia constituye uno de los pilares esenciales para el desarrollo de cualquier nación. En Cuba, esa responsabilidad recae sobre hombres y mujeres que, desde los más diversos escenarios, dedican su vida profesional a garantizar el respeto a la legalidad, la protección de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de las instituciones.

A ellos está dedicado el Día del Jurista, celebrado cada 8 de junio.

Detrás de cada proceso legal, de cada orientación jurídica y de cada decisión basada en el Derecho, existe un profesional comprometido con los principios de equidad, responsabilidad y servicio público. Su labor va mucho más allá de los tribunales o las oficinas especializadas; se encuentra presente en la vida cotidiana de la sociedad, acompañando procesos que contribuyen al orden, la convivencia y la seguridad jurídica de la nación.

Abogados, jueces, fiscales, notarios, asesores jurídicos, profesores e investigadores del Derecho integran una comunidad profesional que desempeña un papel decisivo en la construcción de una cultura de respeto a las leyes.

Su trabajo permite que los ciudadanos conozcan y ejerzan sus derechos, al tiempo que fortalece la confianza en las instituciones y en los mecanismos establecidos para la solución de conflictos.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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