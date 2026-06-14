Maceo y Che: la rebeldía de no claudicar

Autor: Ortelio González Martínez

El calendario, caprichoso, suele tejer destinos. Cada 14 de junio, el pueblo cubano y gran parte de Nuestra América saben que no se trata de una coincidencia menor.

En esa fecha, separados por 83 años y más de 6 000 mil kilómetros de distancia, nacieron dos hombres que, por derecho propio, descansan en el lugar más sagrado del altar de la Patria.

Antonio Maceo (1845) y Ernesto Che Guevara (1928) jamás se conocieron. Sin embargo, sus miradas convergen en el mismo horizonte: una Cuba libre, soberana, y una Latinoamérica unida.

Ambos provenían de familias profundamente distintas en lo material, pero idénticas en la forja del carácter. Maceo nació en San Luis, Santiago de Cuba. Su padre era venezolano y su madre cubana, ambos pequeños agricultores que inculcaron en sus doce hijos el trabajo de la tierra y el odio a la esclavitud.

El Che, en cambio, nació en Rosario, Argentina, en el seno de una familia de clase media acomodada, con formación intelectual y una gran biblioteca en casa. También con una profunda conciencia crítica, su padre, Ernesto Guevara Lynch, era un constructor de ideas progresistas, y su madre, Celia de la Serna, una mujer culta que le enseñó a leer a Marx y a Neruda.

Ambos se convirtieron en líderes por decisión y por acción, no por herencia. Maceo, a los 23 años, se sumó a la Guerra de los Diez Años (1868) y, sin grados militares previos, su coraje y su inteligencia táctica lo hicieron ascender rápidamente hasta convertirse en lugarteniente de Máximo Gómez.

Las heridas recibidas en combate, su famosa Protesta de Baraguá -el no a la rendición pactada con España- lo consagraron como el «Titán de Bronce», un líder que nunca claudicó hasta su caída en combate, el 7 de diciembre de 1896.

El Che, médico de profesión, forjó sus convicciones más profundas tras ver la miseria de América en su célebre viaje en motocicleta junto a su amigo Alberto Granados.

En Cuba, durante la guerra de liberación (1956-1959), pasó de ser el médico del yate Granma a comandante del Ejército Rebelde, que conquistaría Santa Clara en una batalla decisiva, épica. Luego, su lucha se expandió por otras tierras del mundo, hasta su caída en Bolivia.

Las similitudes entre Maceo y el Che son un espejo a través del tiempo. El espíritu de no claudicación: Maceo dijo: «No entiendo otra palabra que no sea la de libertad»; el Che escribió: «Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color de sangre y están henchidos de sacrificio».

El liderazgo desde el ejemplo, el internacionalismo, el rechazo absoluto a la mediación con el enemigo fueron puntos coincidentes en tiempos distintos: ambos combatían en primera línea, sin privilegios, compartiendo el hambre y las balas con sus soldados. Maceo soñaba con una Cuba libre para luego ayudar a liberar a Santo Domingo y Puerto Rico. El Che llevó la lucha a África y Sudamérica, convencido de que «la patria del hombre es la humanidad».

El Guerrillero de América llegó a Cuba en un yate. Ya había visto la miseria del continente y comprendido que la patria no termina en la frontera. Se hizo cubano por decisión, por entrega, por fusil. Del Granma a Santa Clara, del Ministerio de Industrias a la guerrilla del Ñancahuazú, siempre predicó con el ejemplo.

No claudicó ni cuando Estados Unidos presionaba, ni cuando el fusil enemigo le apuntó en la Quebrada del Yuro. «Serénese y apunte bien. Va usted a matar a un hombre», dijo antes del disparo que segó su vida. Su cuerpo fue ultrajado, sus manos cortadas, pero su imagen -la mirada fija hacia lo infinito- se multiplicó por el mundo.

Finalmente, ambos murieron combatiendo: Maceo a los 51 años en San Pedro (1896); el Che a los 39 en Bolivia (1967).

No cayeron rendidos, el uno lo hizo con el machete en la mano; el otro, con el fusil en ristre. Demostraron que la grandeza se mide en las causas por las que se está dispuesto a luchar y a morir. Uno en la manigua redentora del siglo XIX; el otro en la selva boliviana.

Hoy, cuando el bloqueo se recrudece, cuando las campañas mediáticas pretenden convertir al revolucionario en caricatura, cuando algunos venden la idea de que resignarse es madurez, las figuras de Maceo y el Che resurgen como advertencia y como espuela.