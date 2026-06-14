domingo 14 junio 2026
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Irán suspendería negociaciones por escalada israelí contra Líbano

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Teherán, 14 jun.- El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió hoy que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos podrían suspenderse si continúan los ataques de Israel contra el Líbano.

En una publicación en la plataforma estadounidense X, Ghalibaf afirmó que la continuidad de los bombardeos israelíes contra el suburbio sur de Beirut demuestra, a su juicio, la incapacidad de Washington para cumplir con sus compromisos en el marco de las conversaciones en curso.

“El ataque sionista contra Dahiyeh demuestra una vez más la falta de voluntad o la incapacidad de Estados Unidos para honrar sus obligaciones”, señaló el dirigente parlamentario iraní.

En paralelo, medios iraníes semioficiales informaron que el equipo negociador de Teherán continúa evaluando aspectos técnicos, políticos y jurídicos de un posible acuerdo con Estados Unidos, sin que hasta el momento se haya adoptado una decisión definitiva.

Las declaraciones se producen en un momento de contactos indirectos entre ambas partes, iniciados tras la tregua vigente desde el 8 de abril de 2026, en un intento por contener la crisis derivada del conflicto iniciado en febrero del mismo año.

En este contexto, el ejército israelí ha intensificado sus operaciones en el sur del Líbano, incluyendo ataques aéreos y órdenes de evacuación en decenas de localidades, bajo el argumento de responder a acciones de Hezbolá.

Según autoridades libanesas, la ofensiva israelí iniciada el 2 de marzo ha causado miles de muertos, heridos y desplazados, mientras continúan los bombardeos contra distintas zonas del sur del país pese a los llamados internacionales a la desescalada.

Las tensiones en la región se mantienen elevadas, con intercambios de ataques entre Israel y Hezbolá, en un escenario que ha incrementado la presión sobre los esfuerzos diplomáticos en curso.

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