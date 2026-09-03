Papa León XIV insta a la Iglesia a solidarizarse con los pobres

El papa León XIV instó a la Iglesia a afrontar los conflictos y las divisiones con solidaridad hacia los pobres, en encuentro hoy con obispos de rito latino de las regiones árabes.

El Sumo Pontífice recibió en audiencia a los miembros de la Conferencia de Obispos Latinos en las Regiones Árabes (Celra), reunidos aquí para celebrar su encuentro anual, informó el sitio Vatican News.

En su discurso, reconoció que los obispos guían a Iglesias locales extendidas por una «vasta y diversa región», desempeñando su ministerio en contextos «a menudo marcados por tensiones políticas, sociales y religiosas».

Recordó que numerosos sacerdotes, religiosos y religiosas, así como fieles laicos, han entregado su vida por la fe en Iraq, Siria y otras tierras desgarradas por los conflictos.

León XIV subrayó que los responsables de la Iglesia deben permanecer cerca de su pueblo y compartir sus heridas mediante la escucha y el consuelo, especialmente cuando las familias se ven obligadas a emigrar y las comunidades se vuelven más frágiles.

También instó a los obispos a cuidar de los migrantes que viven lejos de sus familias y experimentan la soledad, especialmente en los países del Golfo, donde son numerosos. «Que sus comunidades sean hogares en los que nadie se sienta extranjero», dijo.