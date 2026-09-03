Adopta Brics directrices en cooperación en propiedad intelectual

Representantes de países Brics reunidos hoy en India adoptaron directrices operativas actualizadas para reforzar la cooperación y la innovación relacionadas con la propiedad intelectual.

En la 18 reunión sobre ese sector, que culmina este jueves, delegados de las naciones del bloque intergubernamental reafirmaron su compromiso de impulsar la cooperación multilateral como motor fundamental de la innovación, la creatividad y el desarrollo económico a nivel mundial, de acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias de India, anfitrión de la cita.

Como resultado destacado de las deliberaciones en la segunda jornada, la reunión aprobó directrices para orientar una cooperación centrada en resultados, promover la innovación transfronteriza y fortalecer los esfuerzos conjuntos en la definición de normas mundiales de propiedad intelectual, indicó la entidad.

También se reconoció la importancia de los conocimientos tradicionales y de los sistemas de medicina tradicional como parte del patrimonio cultural e intelectual compartido, así como la necesidad de protegerlos y preservarlos.

Asimismo, los participantes tomaron nota de los avances del estudio sobre la cooperación reforzada en el examen de patentes dentro de los Brics, destinado a agilizar los procesos, reducir el volumen de solicitudes pendientes y mejorar el intercambio de resultados de búsqueda.

Además, destacaron el papel de las oficinas de Propiedad Intelectual de los Brics en el apoyo al desarrollo tecnológico mediante el análisis de patentes y estudios del panorama tecnológico, y las conclusiones e indicaciones geográficas para mejorar la eficiencia y reforzar la protección y comercialización de productos en los mercados de las naciones del bloque.

El encuentro concluyó las deliberaciones sobre nuevos proyectos destinados a profundizar aún más la colaboración institucional, incluido la serie de los Brics sobre concienciación en materia de propiedad intelectual, el observatorio de innovación FinTech en PI de los BRICS y el foro sobre comercialización de propiedad industrial.

También, el repositorio de mejores prácticas, iniciativas sobre políticas para la salud pública y el desarrollo, la investigación sobre sistemas de diseño y el manual de documentación de patentes y recursos de información.

Los titulares de las oficinas de PI subrayaron lo clave de contar con mecanismos de coordinación y de realizar revisiones periódicas de los avances para garantizar la ejecución eficaz de los proyectos y la continuidad de la cooperación dentro del grupo.