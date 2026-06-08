lunes 08 junio 2026
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El Legado Cultural de Félix B. Caignet se inmortaliza con la UNEAC santiaguera

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Sergio Martínez Martínez

Desde el pasado 25 de Mayo aniversario 50 del fallecimiento de Félix Benjamín Caignet, conocido artísticamente como Félix  B. Caignet, la vanguardia artística en Santiago de Cuba desarrolla una jornada cultural para exaltar a este sobresaliente creador santiaguero, orgullo de la radio nacional.

Bajo el liderazgo del locutor Gerardo Houdayer  Lafaurie, Presidente de la Filial Provincial de la Unión de  Escritores y Artistas, la UNEAC, las acciones durarán todo un año hasta el 31  de Marzo del 2027 cumpleaños 135 del prestigioso creador santiaguero, el Padre de las Radio-Novelas,  rey de la dramaturgia y  referente para la Mayor de Las Antillas y  toda la región de la  América Latina.

Motivados igualmente porque el 8 de Noviembre del actual 2026 se cumple el Quinto Aniversario de la declaratoria por la UNESCO de  Santiago de Cuba como Ciudad Creativa en la Música, los miembros de la UNEAC de  esta parte oriental de la  Isla han concebido en el programa, destacar la  potencialidad innovadora  de  Félix  B. Caignet  en  la radio como eficaz medio de comunicación y entretenimiento.

Promover la capacitación y experimentación de medios tradicionales en asuntos como narrativas multimediales y diversidad de formatos digitales, además de incluir a la ciudadanía en procesos de comunicación colaborativa que fortalezcan identidad y pertenencia, son algunos de los objetivos específicos que se vinculan con la figura de  Caignet.

Concebida  igualmente para destacar los aportes  a la concepción de la programación musical televisiva hechos por Enrique  Bonne Castillo, Premio Nacional de Música y   Televisión en el  año del centenario de su natalicio, la jornada articula también la obra de  Félix B. Caignet y Bonne con las prácticas mediáticas actuales, como inspiración para nuevas  maneras de narración y promoción cultural.

Laboratorios Creativos, denominados Narrativas en Red, el Encuentro de Comunicadores  Comunitarios del Caribe, en la Fiesta del Fuego y el estudio del legado de Félix B. Caignet y Enrique Bonne como  brújulas de innovación creativa, relacionan  la celebración con la comunicación transmedial.

La Dirección Provincial de la Radio, el  Tele Centro Tele Turquino, el Periódico Sierra Maestra, la Dirección de Información y Comunicación Social, así como el Centro de Estudios Sociales Cubanos y del Caribe “Dr. José Antonio Portuondo, se unen a la UNEAC santiaguera en la Jornada que enaltece a Félix B. Caignet,  formulada   además  para evidenciar la necesidad de la economía creativa y las industrias culturales.   

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