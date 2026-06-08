El Legado Cultural de Félix B. Caignet se inmortaliza con la UNEAC santiaguera

Desde el pasado 25 de Mayo aniversario 50 del fallecimiento de Félix Benjamín Caignet, conocido artísticamente como Félix B. Caignet, la vanguardia artística en Santiago de Cuba desarrolla una jornada cultural para exaltar a este sobresaliente creador santiaguero, orgullo de la radio nacional.

Bajo el liderazgo del locutor Gerardo Houdayer Lafaurie, Presidente de la Filial Provincial de la Unión de Escritores y Artistas, la UNEAC, las acciones durarán todo un año hasta el 31 de Marzo del 2027 cumpleaños 135 del prestigioso creador santiaguero, el Padre de las Radio-Novelas, rey de la dramaturgia y referente para la Mayor de Las Antillas y toda la región de la América Latina.

Motivados igualmente porque el 8 de Noviembre del actual 2026 se cumple el Quinto Aniversario de la declaratoria por la UNESCO de Santiago de Cuba como Ciudad Creativa en la Música, los miembros de la UNEAC de esta parte oriental de la Isla han concebido en el programa, destacar la potencialidad innovadora de Félix B. Caignet en la radio como eficaz medio de comunicación y entretenimiento.

Promover la capacitación y experimentación de medios tradicionales en asuntos como narrativas multimediales y diversidad de formatos digitales, además de incluir a la ciudadanía en procesos de comunicación colaborativa que fortalezcan identidad y pertenencia, son algunos de los objetivos específicos que se vinculan con la figura de Caignet.

Concebida igualmente para destacar los aportes a la concepción de la programación musical televisiva hechos por Enrique Bonne Castillo, Premio Nacional de Música y Televisión en el año del centenario de su natalicio, la jornada articula también la obra de Félix B. Caignet y Bonne con las prácticas mediáticas actuales, como inspiración para nuevas maneras de narración y promoción cultural.

Laboratorios Creativos, denominados Narrativas en Red, el Encuentro de Comunicadores Comunitarios del Caribe, en la Fiesta del Fuego y el estudio del legado de Félix B. Caignet y Enrique Bonne como brújulas de innovación creativa, relacionan la celebración con la comunicación transmedial.

La Dirección Provincial de la Radio, el Tele Centro Tele Turquino, el Periódico Sierra Maestra, la Dirección de Información y Comunicación Social, así como el Centro de Estudios Sociales Cubanos y del Caribe “Dr. José Antonio Portuondo, se unen a la UNEAC santiaguera en la Jornada que enaltece a Félix B. Caignet, formulada además para evidenciar la necesidad de la economía creativa y las industrias culturales.