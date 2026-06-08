Repartidos algunos premios del 6to Torneo Internacional «Ficha de Oro»

Un total de 36 partidas se jugaron en el 6to Torneo Internacional «Ficha de Oro» para definir a la cuarteta ganadora entre las cuatro provincias participantes.

La mejor cuarteta resultó de la provincia sede nombrada «Casa Granda» en honor a la sede del torneo. Los ganadores sonrieron en 26 ocasiones y perdieron en 10. Segundos fueron los guantanameros «Sur Hospital» con balance de 24-12 y terceros Holguín con 22-14.

Luego se compitió en el apartado individual con 15 rondas, donde el mejor resultó el guantanamero Nelson Pérez con doce ganados y tres perdidos.

Segundo el santiaguero Harold Góngora con 11-4 y tercero de la Ciudad de los Parques José Orlando San Nicolás con 10-5.

En la tarde los participantes recorrieron el casco histórico de la Ciudad Héroe y concluyeron la jornada con un intercambio de domino en el Parque Céspedes.