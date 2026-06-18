Ciencia cubana continúa la batalla ante el cambio climático

Camagüey, Cuba, 18 jun.- La más extensa región de Cuba fortalece hoy sus acciones de adaptación al cambio climático mediante programas de agricultura sostenible, protección de ecosistemas costeros, energías renovables y educación ambiental.

Las políticas cubanas orientadas al enfrentamiento al cambio climático están a su vez dirigidas a reforzar la protección ambiental y la resiliencia territorial, en correspondencia con las Estrategias de Desarrollo Local implementadas en la provincia.

Entre los resultados más significativos de Camagüey destaca el incremento hasta 58,4 mil hectáreas de cultivos adaptados a las condiciones climáticas actuales. Asimismo, la aplicación de la ciencia y la innovación permitió sustituir siete mil 950 toneladas de fertilizantes químicos por Fertomil en unas 45 mil hectáreas, lo que generó un ahorro superior a los 4,3 millones de dólares.

La protección de los ecosistemas costeros incluyó la evaluación de procesos erosivos en las playas de Santa Lucía, Cayo Cruz, Cayo Sabinal y áreas interiores, además de la actualización del estado de los arrecifes coralinos como base para la definición de nuevos límites en zonas protegidas.

En materia energética, la instalación de sistemas solares domésticos contribuyó a reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. También entraron en funcionamiento los parques fotovoltaicos Luaces y La Cívica, con un aporte conjunto de 140 megavatios durante los períodos de mayor radiación solar.

La Empresa de Fuentes Renovables de Energía continuó la instalación de sistemas fotovoltaicos de dos kilovatios para garantizar servicios básicos en policlínicos, bancos, funerarias, hogares maternos, centros de atención a adultos mayores y otras instituciones sociales.

Las capacidades para la implementación de acciones de adaptación fueron fortalecidas en seis municipios costeros mediante proyectos internacionales, que favorecieron el funcionamiento de los sistemas de alerta temprana, la evacuación oportuna de la población vulnerable y la elaboración de planes para la reducción del riesgo de desastres con enfoque inclusivo y de género.

El proyecto Mi Costa desarrolló acciones en Santa Cruz del Sur, Florida y Vertientes, donde fueron actualizados los planes de capacitación comunitaria. Según el informe, las actividades beneficiaron a dos mil 958 personas, entre ellas 285 decisores.

Las iniciativas incluyeron concursos infantiles relacionados con los humedales, publicaciones digitales, programas radiales y acciones de divulgación sobre la conservación ambiental. En Florida, el proyecto mantiene un espacio permanente en la programación de Radio Florida de Cuba.