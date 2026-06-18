Termoeléctrica 10 de Octubre ejecuta mantenimiento parcial ampliado en la unidad cinco

La Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre, ubicada al nordeste de la ciudad de Camagüey, ejecuta el mantenimiento parcial ampliado de su unidad cinco, intervención que permitirá alcanzar una carga superior a los 100 megavatios (MW) una vez finalizada. Las labores se centran actualmente en la rehabilitación de la turbina y el generador.

El ingeniero Jorge Luis Maceira Esteva, director general de la CTE, informó que la revisión y reparación de todas las piezas de ambos componentes constituye la ruta crítica del cronograma, por ser las tareas de mayor duración—más de 150 días—y, por tanto, las determinantes para el cumplimiento de los plazos.

Hasta la fecha, se ha completado el desmontaje del economizador antiguo, que será sustituido. Avanzan los trabajos en el desmonte del recalentador, con un porcentaje considerable de ejecución, así como el corte de las paredes de agua y el desarme de la turbina.

En las faenas participan obreros y especialistas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE), la Empresa de Construcción y Montaje Especializado (ECME) y la Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI), con el apoyo de otras entidades y actores económicos del territorio.

Maceira Esteva precisó que en los almacenes de la planta se encuentra disponible el nuevo economizador, producido en Felton, Holguín, mientras en La Habana continúa la fabricación del recalentador uno. Asimismo, se dispone de las piezas para la turbina y del rotor de alta presión, localizado en el país, lo que evita la importación de recursos y demuestra la búsqueda de soluciones nacionales.

El bloque cinco, construido en la década de 1980, no recibía mantenimiento desde 2012. Se prevé culminar las reparaciones antes de que finalice el presente año.

El directivo señaló como principal inconveniente las interrupciones en el suministro de oxígeno y acetileno para soldar, debido a la insuficiente disponibilidad de electricidad en la zona de producción de Camagüey, donde se requieren 12 horas de servicio continuo que no pueden garantizarse ante la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Este factor ha ocasionado un atraso de unos 17 días en la ruta crítica.

La unidad seis de la termoeléctrica se mantiene sincronizada con el SEN y aporta unos 70 MW. Recibirá mejoras una vez concluidas las faenas en el bloque cinco, cuando la Unión Eléctrica lo disponga.

(Con información de ACN)