Cuba sufre tercer revés en Mundial de Sóftbol Femenino

Cuba sufrió hoy una contundente derrota de 7-0 ante Canadá en el Grupo A del clasificatorio del Mundial de Sóftbol Femenino, disputado en el Svoboda Ballpark de Praga.

El duelo, dentro de un torneo donde seis selecciones pugnan por dos plazas a la fase final de Australia 2027, se inclinó desde temprano con una ofensiva norteña que hilvanó 14 imparables frente a apenas cinco de las antillanas.

Yamerki Guevara cargó con el revés tras permitir una carrera sin completar la primera entrada, mientras el relevo —con cuatro brazos utilizados— tuvo en Anisley López el tramo más castigado al aceptar cinco anotaciones en 2.1 episodios.

Canadá sostuvo el pulso con el jonrón de Logan Forman y la producción constante de Emma Entzminger y Kelsey Harshman, ambas perfectas con tres hits en igual cantidad de turnos, respaldadas por la apertura ganadora de Sara Groenewegen y el cierre de Morgan Rackel.

La escuadra de Jorge Lamas encadenó así su tercera derrota por nocaut, luego de caer ante China Taipéi y República Checa, resultado que la aparta de la lucha por los boletos directos y la empuja a buscar un cierre que le permita aspirar al tercer puesto del grupo.

Con balance de 0-3, Cuba enfrentará hoy a Australia —oncena del ranking mundial, por delante del puesto 14 de las caribeñas— y cerrará mañana ante Italia en un calendario que ya no admite tropiezos.

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