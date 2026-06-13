sábado 13 junio 2026
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Alertan sobre catástrofe en Gaza por el bloqueo israelí

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Ramala.- Gaza enfrenta hoy una inminente catástrofe humanitaria, sanitaria y ambiental por el deterioro acelerado de los servicios de agua y saneamiento debido al continuo bloqueo israelí, denunciaron hoy fuentes oficiales.

La Autoridad Palestina de Calidad del Agua y del Medio Ambiente y la Unión de Municipios del territorio criticaron en un comunicado conjunto las restricciones impuestas por el vecino país a la entrada de combustible, aceites, repuestos y equipos necesarios para el funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones vitales.

Destacaron que los municipios y los proveedores de servicios de agua y saneamiento en el enclave costero sufren crecientes dificultades para operar pozos, plantas desalinizadoras y estaciones de bombeo de aguas residuales.

Al respecto, explicaron que las plantas de tratamiento de aguas residuales procesan aproximadamente 50 mil metros cúbicos diarios, pero su paralización podría agravar la crisis humanitaria en el territorio.

Como ejemplo citaron el caso del estanque Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, que recibe más de 10 mil metros cúbicos de aguas residuales cada 24 horas.

La interrupción del funcionamiento de la estación de bombeo asociada podría provocar un aumento del nivel de aguas residuales, lo que supone una amenaza directa para la población de la mayor ciudad de la Franja, recalcaron.

El texto advirtió que las repercusiones de la crisis se extienden al sector sanitario porque los hospitales y centros de salud dependen de las plantas desalinizadoras para obtener el agua necesaria para los servicios médicos.

El comunicado señaló que esta situación coincide con la llegada del verano y, por tanto, del aumento de la demanda de agua, un problema que podría provocar un colapso generalizado de los servicios.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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