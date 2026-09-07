Abrió sus puertas Universidad de La Habana al nuevo curso

La Universidad de La Habana (UH) desarrolló hoy su ceremonia de bienvenida a los más de cuatro mil nuevos estudiantes que inician en las distintas modalidades de la institución para el curso 2026-2027.

Los alumnos de nuevo ingreso a la Educación Superior fueron recibidos al pie de la Colina Universitaria por otros estudiantes y profesores de cada una de las facultades, y tras el tradicional ascenso por la escalinata que marca su pertenencia a la magna institución, fueron guiados hacia sus respectivos centros de estudio.

En su intervención de bienvenida, Miriam Nicado García, rectora de la UH, destacó que este día marcará el inicio de una nueva etapa de sus vidas.

Nicado García señaló que en la institución se han formado científicos, escritores, artistas, y que en ella resuenan los nombres de grandes figuras de la historia de Cuba y, entre otros, mencionó a Fidel Castro, Julio Antonio Mella, José Antonio Echeverría y Carlos Juan Finlay.En un mensaje a estudiantes y familias, la rectora expresó:

«Sabemos en las condiciones en que desarrollamos este curso; hoy los recibimos no con amplios recursos materiales, sino con los recursos humanos, con valiosos profesores».

Estar aquí hoy ha sido un acto de compromiso, un acto de fe en el futuro de la patria, significó, y al recordar la cercanía de los 300 años de la casa de altos estudios añadió: «nuestro programa tendrá una sola meta, hacer todo por la Patria».

Para concluir la rectora les deseó éxitos en su futuro, y los exhortó a culminar sus estudios y a volver siempre a la escalinata con sus títulos en la mano, convertidos en licenciados, en másteres y en doctores.

En la ceremonia participaron Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro de la República; Walter Baluja García, ministro de Educación Superior; Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, y Litza Elena González Desdín, presidenta nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, entre otros invitados.