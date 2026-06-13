A Cuba y al pueblo cubano hay que defenderlos, claman desde Argentina

Buenos Aires.- La resistencia de los cubanos ante la dura crisis que hoy atraviesan es digna de admiración, manifestó el diputado nacional argentino Itai Hagman en un encuentro de solidaridad con Cuba organizado por el partido Patria Grande.

“Es un faro que da luz a quienes queremos algo mejor para nuestros pueblos. Lo que nos convoca hoy no es la defensa de un gobierno, es la soberanía de una nación y la soberanía del resto de los países de América Latina”, amplió legislador en el evento realizado anoche en el Circuito Cultural Jean Jaures del barrio porteño de Abasto.

Junto a Hagman estuvieron en el conversatorio previo a un segmento cultural el también diputado nacional y excanciller Jorge Taiana, de Unión por la Patria; Mario Santucho, director de la revista Crisis; Luci Cavallero, una de las líderes de Movida Ciudad y el colectivo Ni Una Menos, y el encargado de Negocios de la Embajada de Cuba, Leonardo Baster.

La actividad, organizada principalmente por el partido Patria Grande, fue concebida como parte de la campaña Estamos con Cuba para recaudar fondos a fin de adquirir sistemas de paneles solares y enviarlos a la isla para contribuir a paliar la grave crisis energética provocada por el endurecimiento de la guerra económica y bloqueo petrolero impuesto por la administración de Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio.

En la introducción, Alberto Mas fue invitado a explicar en qué consiste la campaña solidaria y aprovechó para informar que ya gracias a lo recolectado hasta ahora fueron adquiridos 50 juegos de paneles solares con sus equipos de acumulación y distribución de energía para institución sociales, médicas o educativas.

“Lo que hoy la isla afronta no es un bloqueo, es un crimen contra la humanidad; cualquier persona que tenga dignidad, tiene que defender al pueblo cubano”, instó Hagman, representante de la nueva camada de jóvenes políticos argentinos quien también es referente de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral de Patria Grande.

Luci Cavallero exhortó a visibilizar más la crisis que atraviesa el pueblo cubano, para que la gente comprenda mejor porque hay que acompañarlo, defenderlo y reciprocar la solidaridad que ha brindado al mundo.

Advirtió que “se cae Cuba y nos caemos todos. Cuba nos ejemplifica lo que Washington quiere enterrar: la colaboración internacional, brindar solidaridad humanitaria y ayudar a otros pueblos en necesidad”, enfatizó la joven dirigente social.

Santucho explicó que vivió 18 años en la isla, desde su infancia y toda su juventud, “allí me formé y fui feliz”, y compartió pormenores de su vida hasta 1993 cuando se desató una honda crisis parecida a la actual tras la desaparición de la URSS y el campo socialista, “y los cubanos supieron resistir y salieron de aquel atolladero”.

El intelectual de la izquierda argentina consideró que la intensa hostilidad de Estados Unidos supera el calificativo de bloqueo, “es más, Cuba vive en un contexto de guerra económica”.

Taiana, experimentado político argentino, luego de esbozar el escenario internacional en que está el mundo y las ansias redobladas de Washington por aplicar la Doctrina Monroe, planteó que “defender a Cuba es actuar en defensa propia”.

“La defensa de la soberanía de Cuba es la defensa de la soberanía de las naciones latinoamericanas, no importa el color político de los gobiernos”.

Baster quien funge como jefe de la misión diplomática de la isla inició el conversatorio describiendo el panorama de crisis por el que atraviesa su pueblo por la irracional política de férreo cerco económico al que está sometido.

Y alertó que los cubanos están preparados ante la amenaza de agresión militar desde el vecino del norte la cual es real, al tiempo que ratificó la convicción de paz de Cuba, y su disposición a defenderse si es atacada.