Elecciones especiales y conteo de votos, tema semanal en Etiopía

Addis Abeba.- Los comicios especiales para los desplazados internos y miembros de las fuerzas de seguridad, así como el conteo de los votos de las Séptimas Elecciones Generales, marcaron la semana que hoy concluye en Etiopía.

El martes pasado, la Junta Electoral Nacional etíope (NEBE) realizó esas votaciones para los ciudadanos elegibles que no pudieron ejercer su derecho durante las elecciones del 1 de junio.

Para este paso, la NEBE subrayó que se celebró de acuerdo con el artículo 17 de la Proclamación del Código de Conducta No 1162/2019 de los Partidos Electorales, Registro de Partidos Políticos y Elección, que autoriza arreglos especiales de votación para aquellas personas que no puedan participar en las elecciones regulares en circunstancias excepcionales.

Solo los ciudadanos registrados en los respectivos campos durante el período de inscripción fueron elegibles para participar en ese proceso, aclaró la Junta.

Posteriormente, el ente electoral informó el completamiento exitoso de las votaciones en 442 campamentos militares y 82 refugios para desplazados internos.

La presidenta de la NEBE, Melatwork Hailu, explicó que establecieron centros de votación específicos para los votantes elegibles en campamentos militares y refugios para desplazados internos, así como una serie de actividades preparatorias, incluida la capacitación del personal electoral y la coordinación con los interesados pertinentes.

Hailu señaló que los materiales electorales necesarios se distribuyeron de antemano a todos los colegios designados para garantizar la aplicación sin tropiezos del proceso de votación.

Afirmó que el proceso se llevó a cabo pacíficamente en casi todos los colegios electorales, con solo una estación aún por completar su proceso en el momento de la presentación de informes. No se registraron problemas operativos importantes, concluyó.

Por otra parte, reveló que el gobernante Partido de la Prosperidad ganó 12 escaños en consejos regionales y 11 para la Cámara de Representantes del Pueblo (parlamento), en 24 distritos electorales.

La NEBE declaró que los resultados corresponden a la finalización del conteo de votos en cuatro regiones del país, mientras prosigue el proceso correspondiente a las Séptimas Elecciones Generales.

Precisó que el Partido de la Prosperidad ganó ocho escaños en el consejo regional y 11 escaños del parlamento en la región de Oromia, dos puestos de los consejos regionales en Amhara, un asiento del consejo regional de Benishangul-Gumuz y otro en la región de Gambella.

La Junta informó también que el Movimiento Nacional de Amhara obtuvo un escaño en el órgano legislativo en la región homónima.

Aclaró que sus reglamentos permiten el anuncio progresivo de los resultados finalizados de la circunscripción. En consecuencia, afirmó que continuará haciendo públicos los resultados definitivos a medida que vaya cerrando el conteo de votos en los distritos electorales restantes.

Como parte de la etapa postelectoral en Etiopía, el centro nacional certificó los resultados de mil ocho circunscripciones, mientras avanza el conteo de los votos.

El ente electoral explicó que los resultados de 446 de las 501 circunscripciones del parlamento y de 562 de las 638 de los consejos regionales llegaron a esa instancia de la Junta para su revisión final.

Hailu confirmó que el recuento de votos y el escrutinio a nivel de circunscripción concluyeron, y que los resultados fueron publicados en todas las circunscripciones de acuerdo con el proceso electoral.

Agregó que los datos de las 131 circunscripciones restantes son transportados al centro nacional de verificación, y las demoras se deben principalmente a la distancia y al estado de las carreteras.

Subrayó que el ente electoral supervisa de cerca el proceso de transferencia para garantizar que los resultados pendientes lleguen lo antes posible.