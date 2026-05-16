lunes 18 mayo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Putin visitará China los días 19 y 20 de mayo

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El presidente ruso, Vladimir Putin, realizará una visita oficial a la República Popular China los días 19 y 20 de mayo por invitación de su homólogo Xi Jinping, informó hoy el Kremlin.

«Por invitación del presidente chino, Xi Jinping, el mandatario ruso, Vladímir Putin, realizará una visita oficial a la República Popular de China los días 19 y 20 de mayo», dice el comunicado entregado este sábado a la prensa.

La nota precisa que Putin y Xi Jinping «discutirán temas actuales de las relaciones bilaterales, las formas de profundizar aún más la asociación integral y la interacción estratégica entre Moscú y Beijing, así como intercambiarán opiniones sobre los principales problemas internacionales y regionales».

Como resultado de las negociaciones se planea firmar una declaración conjunta al más alto nivel y una serie de documentos bilaterales entre los gobiernos, destaca el texto Además, los jefes de Estado participarán en la ceremonia solemne de apertura de los años de educación de Rusia y China (2026-2027), agrega la comunicación oficial.

Destacadas
El 17 de mayo de 1959: La revolución dentro de la Revolución
Un gesto que refuerza los lazos de compromiso con la comunidad
Evocan legado del Comandante de la Revolución Juan Almeida en Santiago de Cuba
Cuba apuesta por el Teletrabajo como alternativa en los momentos actuales
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios