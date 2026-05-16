Putin visitará China los días 19 y 20 de mayo

El presidente ruso, Vladimir Putin, realizará una visita oficial a la República Popular China los días 19 y 20 de mayo por invitación de su homólogo Xi Jinping, informó hoy el Kremlin.

«Por invitación del presidente chino, Xi Jinping, el mandatario ruso, Vladímir Putin, realizará una visita oficial a la República Popular de China los días 19 y 20 de mayo», dice el comunicado entregado este sábado a la prensa.

La nota precisa que Putin y Xi Jinping «discutirán temas actuales de las relaciones bilaterales, las formas de profundizar aún más la asociación integral y la interacción estratégica entre Moscú y Beijing, así como intercambiarán opiniones sobre los principales problemas internacionales y regionales».

Como resultado de las negociaciones se planea firmar una declaración conjunta al más alto nivel y una serie de documentos bilaterales entre los gobiernos, destaca el texto Además, los jefes de Estado participarán en la ceremonia solemne de apertura de los años de educación de Rusia y China (2026-2027), agrega la comunicación oficial.