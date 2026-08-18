martes 18 agosto 2026
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Acercarse al Pasado

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Claudia Virginia Fernández Pacífico

Este 18 de agosto desde Santiago de Cuba celebramos el Día Internacional de la Arqueología. La jornada muestra a través de de importantes investigaciones y hallazgos su valor en el transcurrir de la humanidad. Proceso, que responde a la disciplina de conocer, proteger el patrimonio y la historia de nuestras sociedades pasadas.

Nacida en España desde la Plataforma de Profesionales de la Arqueología, permite acercarse a yacimientos, edificios, herramientas, cerámicas, esculturas, enterramientos y otros objetos constituyen auténticas piezas de un gran rompecabezas histórico.

A través de su estudio, los profesionales pueden obtener información sobre cómo vivían las comunidades, cuáles eran sus costumbres y cómo evolucionaron a lo largo de los siglos.

El trabajo arqueológico va mucho más allá de una excavación. Antes, durante y después de recuperar un hallazgo existe un importante proceso de investigación, documentación, análisis y conservación.

Cada objeto encontrado debe estudiarse dentro de su contexto, ya que su ubicación y su relación con otros restos pueden aportar información esencial para comprender un determinado periodo histórico.

La arqueología también desempeña un papel fundamental en la protección del patrimonio cultural. El descubrimiento de un yacimiento no solo permite ampliar los conocimientos sobre el pasado, sino que plantea la necesidad de conservar esos espacios para que puedan ser estudiados y conocidos por las generaciones futuras.

Esta disciplina contribuye, además, a acercar la historia a la sociedad. Los descubrimientos arqueológicos permiten comprender que detrás de los grandes acontecimientos históricos existieron personas, comunidades y formas de vida que dejaron sus huellas en el territorio.

La celebración del Día Internacional de la Arqueología sirve para reconocer la labor de los profesionales que trabajan para descubrir, estudiar y preservar esas huellas.

También supone una oportunidad para recordar que proteger el patrimonio significa proteger una parte fundamental de nuestra memoria colectiva.

Conocer el pasado ayuda a comprender mejor el presente. Cada excavación, cada objeto y cada yacimiento pueden aportar una nueva pieza para reconstruir nuestra historia y conservarla para quienes vendrán después.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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