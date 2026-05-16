Solidaridad de India transmite amor y respaldo a Cuba

Un mensaje de amor y respaldo hacia Cuba transmitió hoy la Solidaridad de India al canciller de Bruno Rodríguez en un acto contra el asedio y las amenazas de Estados Unidos contra la nación caribeña.

En el concurrido encuentro, organizado por la Organización de Paz y Solidaridad de Toda la India (Aipso), el ministro de Relaciones Exteriores cubano detalló la difícil situación que enfrenta la mayor de las Antillas con el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

Ante representantes de partidos políticos de izquierda de la nación surasiática y del cuerpo diplomático de Colombia, Venezuela, Nicaragua y otras naciones, Rodríguez se refirió al impacto devastador del cerco energético impuesto este año por el presidente Donald Trump en la generación eléctrica de Cuba, provocando prolongados cortes de electricidad y dificultades en el bombeo de agua, el suministro de gas licuado y la distribución de alimentos.

Denunció que esa situación afecta el transporte, los servicios médicos y dijo que ha duplicado en el último periodo la mortalidad infantil, y demoras de intervenciones quirúrgicas para cerca de cien mil pacientes, incluidos niños.Rodríguez también pidió movilizarse para prevenir una aventura militar contra Cuba que provocaría una catástrofe humanitaria, derramamiento de sangre y la desestabilización de la región.

Además, convocó a los presentes en sus comunidades, familias y su organización a hablar de Cuba, del asedio de Estados Unidos y sus intenciones de destruir un país conocido por su labor humanitaria y su principio internacionalista.Añadió que el gobierno de Estados Unidos formalizó públicamente por primera vez un ofrecimiento de ayuda humanitaria a Cuba valorado en 100 millones de dólares, sin clarificar si será en efectivo o en material, ni su destino.

Rodríguez precisó que el cubano no tiene como práctica rechazar la ayuda extranjera que se ofrezca de buena fe y con fines genuinos de cooperación.

Sin embargo, enfatizó que la mejor ayuda que podría brindar el Gobierno de Estados Unidos sería desescalar las medidas de bloqueo energético, económico, comercial y financiero.

Por último, agradeció las muestras de respaldo de India y Cuba, a quienes consideró dos pueblos hermanos.

Con anterioridad, Arun Kumar, secretario general de Aipso, dio a conocer una nueva campaña dirigida a la recolección de ayuda para la nación caribeña y en homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en el año de su centenario.

El miembro también del Partido Comunista de la India (Marxista) agregó que del 13 de agosto al 25 de noviembre venidero se desarrollarán actividades como la exposición de 100 fotografías de Fidel, así como eventos culturales y deportivos.

La campaña continuará el resto del año con remembranzas a Ernesto Che Gurevara en octubre y en enero en celebración del Triunfo de la Revolución de la mayor de las Antillas.