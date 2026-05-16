Denuncian nueva incursión israelí en sur de Siria

Fuerzas israelíes incursionaron hoy con vehículos militares y tanques en la provincia siria de Quneitra, en el suroeste del país, donde realizaron registros en varias viviendas, informó la agencia oficial SANA.

De acuerdo con el reporte, una unidad integrada por cuatro vehículos militares ingresó en la aldea de Saida al-Hanout y desplegó efectivos entre las casas de los residentes, donde efectuaron inspecciones sin que se reportaran arrestos.

La agencia añadió que otras fuerzas israelíes entraron con tres tanques en las inmediaciones de Tell al-Darayat, en las afueras de la localidad de al-Muallaqa, antes de retirarse de la zona.

El jueves último, tropas israelíes realizaron otra incursión en Saida al-Hanout con siete vehículos militares y arrestaron temporalmente a un joven, posteriormente liberado.

Hasta el momento, ni autoridades israelíes ni sirias emitieron declaraciones oficiales sobre el más reciente incidente.

Según Damasco, las violaciones israelíes en el sur de Siria se intensificaron en los últimos meses e incluyen incursiones, registros domiciliarios, instalación de puestos de control y detenciones de civiles, entre ellos menores de edad y pastores.

Estos acontecimientos ocurren en medio de declaraciones previas del presidente sirio, Ahmed Al-Sharaa, quien afirmó que las negociaciones con Israel continúan, aunque avanzan con dificultad debido a la insistencia israelí de mantener presencia en territorio sirio.

Tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad el 8 de diciembre de 2024, Israel anunció el colapso del Acuerdo de Separación de 1974 y ocupó la zona de amortiguación siria.

Desde entonces, Israel lanzó numerosos ataques aéreos contra territorio sirio, acciones que causaron víctimas civiles y destrucción de instalaciones militares, vehículos y depósitos de municiones, según fuentes oficiales sirias.