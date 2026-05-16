OMS despliega equipo de apoyo a enfrentamiento a ébola en RDC

La Organización Mundial de la Salud (OMS) despliega hoy un equipo de expertos para apoyar a las autoridades sanitarias de República Democrática del Congo (RDC) en el enfrentamiento al brote de ébola en la provincia de Ituri.

Los especialistas trabajan en el rastreo de contactos y la recolección de muestras sobre el terreno, con el propósito de identificar los casos sospechosos y detener la cadena de contagios, fundamentalmente en las zonas de Mongwalu y Rwampara, donde se confirmó la presencia de la enfermedad.

De acuerdo con la OMS, otros expertos en comunicación de riesgos, prevención y control de infecciones, atención clínica y logística, llegarán en los próximos días y, además, se destinaron cinco toneladas métricas de suministros médicos y equipos de protección a Bunia, capital de Ituri.

La agencia de la ONU liberó también 500 mil dólares de su Fondo de Emergencia para apoyar la respuesta, en una zona compleja debido a los ataques de grupos armados y el alto número de desplazados internos.

La víspera el Gobierno de la RDC declaró oficialmente el decimoséptimo brote de la enfermedad del virus del Ébola en las zonas sanitarias de Rwampara, Mongwalu y Bunia, en la provincia de Ituri.

Hasta la fecha, se notificaron 246 casos sospechosos y 80 fallecimientos, incluidos cuatro casos confirmados, por lo que de inmediato se adoptaron medidas como el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la búsqueda activa de casos, el rastreo de contactos y el aumento de la capacidad de pruebas de laboratorio.

Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) confirmaron que la actual epidemia está ocasionada por la cepa Bundibugyo del virus.

Esto ocurre aproximadamente cinco meses después del final del anterior brote, que cobró 43 vidas en Bulape, en el territorio de Mweka en la provincia de Kasai.Las autoridades sanitarias de la RDC y los países vecinos como Uganda y Sudán del Sur, junto a agencias de la ONU, farmacéuticas y otros actores, se reunieron este viernes bajo la convocatoria de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) para coordinar la respuesta.

El temor es la propagación de la enfermedad hacia otros países, dada la condición fronteriza y las características de movilidad de la zona afectada.

Justamente el Ministerio de Salud de Uganda confirmó un caso de ébola importado desde la RDC, un paciente de 59 años que murió el 14 de mayo en una institución sanitaria.

La cartera informó que había activado su mecanismo de respuesta y tomado medidas para proteger a la población.