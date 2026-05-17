domingo 17 mayo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Realizan homenaje póstumo a Pini

Picture of Yamaili Almenarez González
Yamaili Almenarez González

En Santiago de Cuba, decir Pini es hablar de un artista que ha hecho de la escena una forma de vida. José Emigdio Pascual Varona, actor, declamador, dramaturgo, poeta y director, lleva medio siglo entregado al teatro y a la cultura santiaguera.

‎Su nombre es conocido en los escenarios, pero también en las calles, las aulas y en los espacios donde la memoria y el arte se encuentran. Fue además, conductor, locutor, organizador y profesor; un hombre que ha sabido llevar su talento mucho más allá de las tablas.

‎Quienes lo conocen de cerca lo describen como un santiaguero auténtico: ocurrente, comunicativo, voluntarioso y siempre dispuesto a sumar energía a cada proyecto.

‎Y si Pini ha dejado huellas sobre las tablas, en su familia también siembra admiración y orgullo. Enseñó teatro en instituciones de Santiago de Cuba y también fuera del país, en escenarios académicos de gran prestigio.

‎Posee una intensa labor cultural e histórica. Por más de 10  años dirigió la peña Desempolvando, un espacio dedicado a narrar hechos relevantes de la ciudad.

‎A sus 50 años de vida artística se suman merecidos reconocimientos como la distinción Raúl Gómez García, la Placa Heredia,  la Placa Avellaneda, la condición de Artista de Mérito de la UNEAC y Maestro de Generaciones de la Universidad de las Artes y la Llave de la Ciudad de como reconocimiento a su legado y compromiso con la cultura.

‎Hoy, la provincia indómita despide a uno de sus artistas más auténticos. Autoridades de la cultura y del gobierno , junto a colegas, discípulos y amigos, acudieron a rendirle tributo póstumo en un último adiós cargado de gratitud.


‎Un homenaje marcado por el respeto y la emoción, donde el silencio también habla de la dimensión humana y artística de quien se despide.

‎El tributo continuó en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, donde, fue sepultado. En ese espacio familiares, artistas y representantes institucionales acompañaron su despedida  en un gesto que honra la dimensión cultural de su legado.


‎Pini es voluntad, talento y santiaguero de pura cepa. Un hombre que convirtió el arte en cotidianidad . Se va físicamente, pero su legado permanecerá en la escena mayor:  la memoria colectiva de la ciudad que lo acogió como hijo ilustre.




Destacadas
El 17 de mayo de 1959: La revolución dentro de la Revolución
Juan Almeida Bosque: 99 años de un juglar rebelde (+Fotos)
Reafirman que Cuba no es país productor, almacén o territorio de tránsito de drogas
Perucho Figueredo, el enigma de una fecha
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios