Realizan homenaje póstumo a Pini

En Santiago de Cuba, decir Pini es hablar de un artista que ha hecho de la escena una forma de vida. José Emigdio Pascual Varona, actor, declamador, dramaturgo, poeta y director, lleva medio siglo entregado al teatro y a la cultura santiaguera.

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‎Su nombre es conocido en los escenarios, pero también en las calles, las aulas y en los espacios donde la memoria y el arte se encuentran. Fue además, conductor, locutor, organizador y profesor; un hombre que ha sabido llevar su talento mucho más allá de las tablas.

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‎Quienes lo conocen de cerca lo describen como un santiaguero auténtico: ocurrente, comunicativo, voluntarioso y siempre dispuesto a sumar energía a cada proyecto.

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‎Y si Pini ha dejado huellas sobre las tablas, en su familia también siembra admiración y orgullo. Enseñó teatro en instituciones de Santiago de Cuba y también fuera del país, en escenarios académicos de gran prestigio.

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‎Posee una intensa labor cultural e histórica. Por más de 10 años dirigió la peña Desempolvando, un espacio dedicado a narrar hechos relevantes de la ciudad.

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‎A sus 50 años de vida artística se suman merecidos reconocimientos como la distinción Raúl Gómez García, la Placa Heredia, la Placa Avellaneda, la condición de Artista de Mérito de la UNEAC y Maestro de Generaciones de la Universidad de las Artes y la Llave de la Ciudad de como reconocimiento a su legado y compromiso con la cultura.

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‎Hoy, la provincia indómita despide a uno de sus artistas más auténticos. Autoridades de la cultura y del gobierno , junto a colegas, discípulos y amigos, acudieron a rendirle tributo póstumo en un último adiós cargado de gratitud.

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‎Un homenaje marcado por el respeto y la emoción, donde el silencio también habla de la dimensión humana y artística de quien se despide.

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‎El tributo continuó en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, donde, fue sepultado. En ese espacio familiares, artistas y representantes institucionales acompañaron su despedida en un gesto que honra la dimensión cultural de su legado.

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‎Pini es voluntad, talento y santiaguero de pura cepa. Un hombre que convirtió el arte en cotidianidad . Se va físicamente, pero su legado permanecerá en la escena mayor: la memoria colectiva de la ciudad que lo acogió como hijo ilustre.

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