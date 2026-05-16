sábado 16 mayo 2026
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«Mi foto con Fidel», homenaje visual al Comandante en Jefe

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La muestra itinerante «Mi foto con Fidel» estará expuesta hoy en el lobby del Teatro Nacional de Cuba, en esta capital, como homenaje visual al líder histórico de la Revolución cubana en el año de su centenario.

Se trata de una iniciativa del Museo Nacional de la Música que muestra al Comandante en Jefe junto a relevantes exponentes de la cultura en el país, entre ellos Bola de Nieve, Omara Portuondo, Digna Guerra, Compay Segundo, Abel Prieto, Silvio Rodríguez, José María Vitier y Frank Fernández.

La exposición, creada para honrar el 95 cumpleaños de Fidel, exhibe 22 instantáneas y, luego de su estancia en el Teatro Nacional, continuará el recorrido por otras instituciones culturales.

El artista visual Santos Toledo asumió la estética de la exposición, mientras que la curaduría estuvo a cargo de Osmani Pedro Ibarra Ortiz y Carmen Rosa Báez.

«Mi foto con Fidel» evidencia el compromiso del líder revolucionario con la cultura cubana y sus protagonistas, y constituye un testimonio visual de múltiples intercambios donde primó el respeto y la admiración mutua.

Además de evocar su centenario, la propuesta visual es una de las actividades que acompaña y celebra la fiesta discográfica en el país, Cubadisco 2026.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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