Leones rugen con su zarpazo 15 en la Liga Élite de Béisbol

Los Leones de Industriales volvieron a rugir hoy en tierra ajena al derrotar por quinta ocasión consecutiva a los Cocodrilos de Matanzas y sumar su decimoquinto triunfo en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

La manada capitalina doblegó 9-4 a sus rivales en el estadio Victoria de Girón para asegurar el duelo particular de esta temporada y reafirmarse en la primera posición del torneo, en una jornada en la que los Leñadores de Las Tunas vencieron en un juego de infarto y mantuvieron el asedio a la cima.

Los felinos anotaron siete carreras en el primer tercio del juego —todas a la cuenta del derrotado Sammy Benítez— para tomar una ventaja inalcanzable y plantar su bandera azul sobre la grama yumurina.

Dentro de un ataque de 17 imparables, destacaron Carlos Nieto y Taylon Sánchez con tres sencillos cada uno; Roberto Álvarez, con un doble y tres remolques; y Yaser Julio González, quien pegó su noveno cuadrangular de la contienda y el número 100 en campeonatos domésticos.

Carlos Manuel Cuesta se agenció su tercer crédito tras una labor de seis entradas, en las que permitió cuatro carreras limpias, dos de ellas producto de un vuelacercas de Brayan Peña.

Michael Fonseca no permitió libertades en el resto del pleito y se anotó su primer salvamento de la temporada.

En el estadio 26 de Julio de Artemisa, los Leñadores de Las Tunas inclinaron a su favor la porfía ante los Cazadores, al vencerlos por quinta vez en la campaña.

Esta vez lo hicieron con cerrado marcador de 11-10 en diez entradas, resultado que les permite mantenerse a solo un juego de los líderes, Industriales.

Los verdirrojos fabricaron cinco carreras en el episodio extra para tomar una ventaja decisiva, aunque los anfitriones amenazaron en el cierre con un jonrón con las bases llenas de Osbel Pacheco. El camarero artemiseño, además, conectó sencillo y doble, y remolcó seis carreras en el desafío.

Resultó clave en el triunfo el cañonazo de Fernando de la Paz, que impulsó a dos corredores.

Rodolfo Díaz, autor de un relevo de cuatro entradas y dos tercios, se llevó la victoria, mientras Omar David Pérez cargó con la derrota.

Por último, en el estadio Nelson Fernández, de San José de las Lajas, los Cachorros de Holguín movieron sus maderos y derrotaron 8-2 a los Huracanes de Mayabeque, en un desafío que duró solo siete entradas y media debido a la lluvia.

Un paquete de siete anotaciones en el cuarto capítulo, coronado por un bambinazo de Leonel Moas Jr. con dos almohadas ocupadas, fue suficiente para la victoria.

Leonardo Montero también destacó a la ofensiva por los ganadores, con un triple que trajo a dos compañeros a casa, y Leonardo Alarcón, quien ligó tres sencillos y remolcó una carrera.

Wilson Paredes se alzó con el triunfo tras recorrer una ruta de cinco actos, en los que aceptó dos carreras, mientras que la derrota la encajó Luis Miguel Vásquez, quien soportó un castigo de siete anotaciones en cuatro capítulos de trabajo.