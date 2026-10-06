AHS concede Premio Maestro de Juventudes a referentes culturales cubanos

La Asociación Hermanos Saíz de Cuba (AHS), que agrupa a creadores jóvenes del país, otorgó este lunes el Premio Maestro de Juventudes a 16 personalidades de la cultura nacional, y al teólogo brasileño Frei Betto.

De acuerdo con la organización, el lauro —su máximo reconocimiento— distingue a artistas e intelectuales cuya obra y conducta sirven de guía a sus homólogos jóvenes.

La concesión de lauros forma parte de las actividades por las cuatro décadas de la organización, fundada el 18 de octubre de 1986.

En redes sociales, la AHS precisó que además de las selecciones nacionales, también distingue a personalidades nacidas fuera de Cuba o sin residencia permanente en la isla caribeña que han hecho de este país otra casa.

Por ello, el premio se extendió a Frei Betto, nombre religioso de Carlos Alberto Libânio Christo, fraile dominico, teólogo de la liberación, escritor y activista social brasileño.

Betto ha acompañado el proceso revolucionario cubano, ha defendido a la isla en foros internacionales, denunciado el bloqueo y promovido la solidaridad entre los pueblos; su voz, subrayó la AHS, ha sido referente en tiempos complejos.

El grupo de homenajeados cubanos abarca a su vez varias generaciones y manifestaciones.

En la danza y la promoción cultural fueron reconocidos Regina Balaguer, directora del Ballet de Camagüey, y Marta Anido, fundadora de la primera escuela de ballet de Santa Clara.

Por su parte, en artes visuales, se distinguió al pintor Moisés Finalé y en literatura, a la periodista Marilyn Bobes, al escritor Jorge Fornet, y a los poetas Lucía Muñoz y Luis Carlos Suárez; el cine y el teatro sumaron a Mirtha Ibarra y Dagoberto Gaínza.

La televisión, la radio y el audiovisual estuvieron representados por José Ramón Artigas, Josefa Bracero y Orlando Cruzata, mientras que la música y la investigación musical incluyeron a María Elena Vinueza, Rodulfo Vaillant, Liuba María Hevia y Josué Oliva.

(Con información de Prensa Latina)