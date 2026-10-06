Rescatan a 11 personas tras el desbordamiento del río Cayo Guan en Moa

Anoche, en Moa, el río Cayo Guan se desbordó con gran fuerza y atrapó a once personas, entre ellas dos menores de edad. La emergencia nos recordó lo frágiles que podemos ser. Pero la respuesta fue inmediata.

Los Bomberos de Moa acudieron sin dudar y se entregaron por completo. Junto a ellos actuaron, con la misma disposición, los equipos de rescate de las empresas Pedro Soto Alba y Ernesto Che Guevara. No había tiempo que perder .

Durante la noche, en medio del peligro y la tensión, los rescatistas trabajaron con precisión, serenidad y valentía. Uno a uno lograron sacar del agua a los once.

Los dos niños fueron puestos a salvo: primero el miedo, después el alivio, pero no hubo incidencias que lamentar.

En cada rescate, en cada vida salvada, late el corazón de un pueblo.