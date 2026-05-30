Cuba valora liderazgo del papa León XIV en defensa de la paz

El gobierno de Cuba valora de manera muy positiva el liderazgo internacional que hoy mantiene el Papa León XIV, en lo relativo a la defensa de la paz, indicó el embajador de esa nación ante la Santa Sede.

El jefe de la misión diplomática cubana ante el Vaticano, Leyde Rodríguez, destacó en una nota divulgada en el último número de la revista Caritá Política, el reconocimiento de su país a los esfuerzos del pontífice a favor de una paz que sea “desarmada y desarmante”.

También Cuba aprecia la denuncia del Obispo de Roma de los problemas globales, agudizados por las guerras y la violencia, sus llamados al desarme nuclear, a la justicia, a la solidaridad, a la protección del medio ambiente y a la lucha contra la exclusión social, la desigualdad y la pobreza, siempre protegiendo a los más vulnerables.

Trasladó además el agradecimiento del Gobierno y del pueblo cubanos a la Santa Sede por su posición a favor del levantamiento de las sanciones unilaterales y el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

Se trata de una política contraria a la dignidad humana, que provoca sufrimientos a las familias cubanas y obstaculiza los proyectos imprescindibles para la recuperación de la economía y para avanzar hacia el bienestar y el desarrollo sostenible, enfatizó.

En esa publicación, dedicada al primer año del pontificado de León XIV, en la cual e recogen los mensajes de 93 embajadores al Santo Padre, el diplomático resaltó que Cuba y el Vaticano han mantenido relaciones diplomáticas ininterrumpidas desde el 7 de junio de 1935.

A través del tiempo, se ha ido forjando entre ambas partes “una relación que se caracteriza por el respeto, el reconocimiento mutuo, la diplomacia ética y responsable, sobre la base de la voluntad de ambas partes de continuar desarrollando las positivas relaciones existentes”.

En las visitas apostólicas a Cuba realizadas por Juan Pablo II, en enero de 1998; Benedicto XVI, en marzo de 2012, y Francisco, en septiembre de 2015, “tanto las autoridades como el pueblo cubano mostraron su agradecimiento y respeto a los máximos representantes de la Iglesia Católica, manifestó.

De igual manera, aseveró, “han sido también notables las visitas al Vaticano del presidente Fidel Castro Ruz, el presidente Raúl Castro Ruz y el actual presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez”.

Rodríguez recordó las palabras de León XIV durante la presentación de sus cartas credenciales el pasado 20 de diciembre, cuando el sumo pontífice expresó sus profundos sentimientos de solidaridad y cercanía hacia “el querido pueblo cubano”.

El embajador revalidó la invitación del Estado cubano al Santo Padre para que visite a esa nación caribeña “que le ofrecerá sincero afecto, cálida y respetuosa hospitalidad, y oídos atentos, razonadores”.

Finalmente, patentizó la “voluntad renovada del Estado cubano, para continuar el fortalecimiento del diálogo respetuoso, ético y constructivo”, que caracteriza la relación entre la Santa Sede y su país.