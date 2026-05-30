Desde el barrio se dice no al consumo de drogas

El principio de que en las drogas es mejor no empezar fue respaldado hoy por los habitantes del Consejo Popular Armada del capitalino municipio del Cerro, mediante un encuentro donde se profundizó en las graves consecuencias de esta adicción.

Desde su experiencia, Jorge Ernesto Guerra, adicto en recuperación, expresó a los presentes que esta condición lleva al ser humano a hacer cosas inexplicables y a perder valores morales, lo cual lo aisla de la sociedad.

Comentó que el consumo de sustancias provocó que su mundo cayera en un desequilibrio total, al punto de perder la familia y amigos, vivir en las calles y hasta pensar en quitarse la vida.

Cuando lleva 32 días limpio, Jorge Ernesto confiesa que la batalla no es fácil, pero su avance ha sido posible por haber reconocido su enfermedad y por el apoyo que ha recibido de los diferentes especialistas.

Para David Figueroa el consumo de drogas comenzó con el propósito de encajar en determinado grupo social y por la influencia de las amistades pero explicó a la comunidad que llegó un momento donde la adicción lo llevó a lastimar a sus seres queridos, lo cuales nunca lo abandonaron a pesar de su situación.

Señaló que el inicio de su recuperación fue un proceso de constante lucha hasta que entendió su condición y pidió ayuda a las diferentes instituciones, que han sido una guía durante esta etapa en la que lleva más de 80 días sin consumir.

Maritere Tapia Pacheco, psicóloga de la Sección de Adicciones del Hospital Psiquiátrico de La Habana, manifestó que la adicción es una enfermedad progresiva y crónica que afecta el sistema nervioso central.

Argumentó que la persona adicta deja de sentir y de hacer cosas que la motiven, al mismo tiempo que anula sus relaciones interpersonales y bloquea sus proyectos de vida.

Expuso además que aunque sea una enfermedad tratable, sus efectos pueden causar daños mortales, por lo que exhortó a la comunidad a acompañar a las personas que en esa condición no tienen muchas veces la voluntad de pedir ayuda.

Maryori Elias Peña, fiscal jefe del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de La Habana, puntualizó que desde este órgano a nivel nacional se tiene la responsabilidad de fomentar la prevención, la educación y la cultura jurídica de la población en función de evitar el crecimiento de este mal que atenta contra la sociedad.

Añadió que en correspondencia con el principio de tolerancia cero que desarrolla el país ante este flagelo, existe una labor de protección a aquellos sectores vulnerables que son proclives a caer en el consumo y al mismo tiempo que se ejecutan una serie de medidas penales para el enfrentamiento del delito por drogas.

Participaron en el encuentro Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República y coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución, otros representantes de esta organización, así como autoridades del municipio y la localidad.