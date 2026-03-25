Radio Triple M transmite ahora con la fuerza del sol



Radio Triple M celebra la instalación de un moderno sistema de paneles solares en sus instalaciones, garantizando que la emisora pueda mantener la vitalidad de sus transmisiones y que la programación llegue, sin interrupciones, a cada rincón de la comunidad, incluso en los momentos más complejos para el suministro eléctrico.



Con esta nueva fuente de energía limpia, la emisora reafirma su compromiso con el pueblo y con el futuro. La radio que ha acompañado durante más de tres décadas a las familias de la región ahora se fortalece con tecnología que protege el medio ambiente y asegura continuidad. Radio Triple M seguirá siendo la voz cercana y confiable entre montañas, con la certeza de que cada amanecer encontrará sus ondas al aire, iluminadas por el sol.