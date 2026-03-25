miércoles 25 marzo 2026
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Radio Triple M transmite ahora con la fuerza del sol

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Javier Labrada García


Radio Triple M celebra la instalación de un moderno sistema de paneles solares en sus instalaciones, garantizando que la emisora pueda mantener la vitalidad de sus transmisiones y que la programación llegue, sin interrupciones, a cada rincón de la comunidad, incluso en los momentos más complejos para el suministro eléctrico.


Con esta nueva fuente de energía limpia, la emisora reafirma su compromiso con el pueblo y con el futuro. La radio que ha acompañado durante más de tres décadas a las familias de la región ahora se fortalece con tecnología que protege el medio ambiente y asegura continuidad. Radio Triple M seguirá siendo la voz cercana y confiable entre montañas, con la certeza de que cada amanecer encontrará sus ondas al aire, iluminadas por el sol.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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