Aporta Centro Universitario Municipal Tercer Frente 76 nuevos Licenciados

En el marco de las celebraciones por el Centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz, Líder Histórico de la Revolución Cubana, este 27 de junio tuvo lugar la ceremonia de graduación del Centro Universitario Municipal Tercer Frente, acontecimiento que se convirtió en símbolo de continuidad y compromiso con el legado del Comandante en Jefe.

La emotiva jornada, presidida por la Doctora en Ciencias Arelis Ávalos, Vicerrectora de la Universidad de Oriente, entregó títulos de Licenciados a 76 jóvenes profesionales en las carreras de Contabilidad y Finanzas, Cultura Física, Educación Primaria, Educación Preescolar, Ingeniería Agrónoma y Español-Literatura, testimonio del esfuerzo, la disciplina y la vocación de servicio que caracterizó sus años de estudio.

En reconocimiento a la excelencia académica, 18 egresados recibieron Títulos de Oro, mientras que fueron distinguidos los mejores graduados por su desempeño en la Investigación y la Docencia. También se otorgaron estímulos a profesores y trabajadores no docentes, cuya entrega y dedicación sostienen la calidad del proceso formativo.

La Licenciada Laritza Román Anaya, de Educación Primaria, fue proclamada Graduada Integral, reflejo del espíritu de superación y compromiso social que distingue a esta generación.

Con esta graduación, el Centro Universitario Municipal Tercer Frente aporta 76 nuevos profesionales que, con “Ciencia y Conciencia”, se integran al desarrollo económico y social del territorio santiaguero. En el año del Centenario de Fidel, su ejemplo de fe en la juventud y confianza en la educación se hace presente en cada uno de estos egresados, llamados a ser protagonistas de la transformación de su comunidad.