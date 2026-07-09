Un Jardín con esencia de mujer

El Jardín de las Mujeres es una iniciativa que ya da de qué hablar en el municipio Tercer Frente, y que aglutina a un grupo de quince mujeres que, un día cualquiera decidieron, en sus propias palabras, «sembrar la semilla de la alegría».

Amigas, profesionales de diversas disciplinas y estudiantes con ansias de crecer, se reúnen para dar vida a un espacio que trasciende lo material y se convierte en símbolo de amor, confianza y solidaridad.

La iniciativa, bautizada como un jardín, no se limita a la metáfora. Se ha concebido como un lugar pensado para que la mujer encuentre servicios que dignifiquen su presencia y fortalezcan su identidad: desde el cuidado personal hasta la reflexión colectiva, desde la ayuda psicológica hasta las charlas que iluminan caminos de empoderamiento.

En ese grupo heterogéneo se cultiva la certeza de que la mujer merece un espacio seguro, pleno y enriquecedor, capaz de acompañarla en sus luchas y de sostenerla en sus victorias.

Las primeras acciones fueron gestos sencillos, pero cargados de inmensa ternura. Una visita inesperada a la casa de los abuelos transformó un día común en una jornada de afecto y reconocimiento. Los ancianos, sorprendidos por la presencia de estas mujeres, recibieron abrazos, sonrisas y palabras que les recordaron que aún tienen vida para compartir y sueños por defender.

Más tarde, la apertura del verano en el Parque Infantil de Cruce de los Baños se convirtió en fiesta de colores y alegrías, donde con el apoyo de instituciones culturales y deportivas, los niños y las familias vivieron un día distinto, lleno de juegos, música, magia y sonrisas que parecían multiplicarse en cada rincón.

El jardín no se detiene. Sus integrantes preparan nuevas sorpresas para instituciones sociales y comunidades, siempre con la intención de regalar momentos distintos, memorables, que rompan la rutina y siembren confianza en el corazón de quienes más lo necesitan.

Con cada acción que se materializa un pétalo se abre, una semilla germina en la tierra fértil de la filantropía. Es, en esencia, un canto a la vida.

Un jardín que florece en medio de las dificultades. Y más que ello, un espacio donde la mujer se reconoce como raíz y como flor, como fuerza creadora y como refugio.