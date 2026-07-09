jueves 09 julio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Un Jardín con esencia de mujer

Picture of Javier Labrada García
Javier Labrada García

El Jardín de las Mujeres es una iniciativa que ya da de qué hablar en el municipio Tercer Frente, y que aglutina a un grupo de quince mujeres que, un día cualquiera decidieron, en sus propias palabras, «sembrar la semilla de la alegría».

Amigas, profesionales de diversas disciplinas y estudiantes con ansias de crecer, se reúnen para dar vida a un espacio que trasciende lo material y se convierte en símbolo de amor, confianza y solidaridad.

La iniciativa, bautizada como un jardín, no se limita a la metáfora. Se ha concebido como un lugar pensado para que la mujer encuentre servicios que dignifiquen su presencia y fortalezcan su identidad: desde el cuidado personal hasta la reflexión colectiva, desde la ayuda psicológica hasta las charlas que iluminan caminos de empoderamiento.

En ese grupo heterogéneo se cultiva la certeza de que la mujer merece un espacio seguro, pleno y enriquecedor, capaz de acompañarla en sus luchas y de sostenerla en sus victorias.

Las primeras acciones fueron gestos sencillos, pero cargados de inmensa ternura. Una visita inesperada a la casa de los abuelos transformó un día común en una jornada de afecto y reconocimiento. Los ancianos, sorprendidos por la presencia de estas mujeres, recibieron abrazos, sonrisas y palabras que les recordaron que aún tienen vida para compartir y sueños por defender.

Más tarde, la apertura del verano en el Parque Infantil de Cruce de los Baños se convirtió en fiesta de colores y alegrías, donde con el apoyo de instituciones culturales y deportivas, los niños y las familias vivieron un día distinto, lleno de juegos, música, magia y sonrisas que parecían multiplicarse en cada rincón.

El jardín no se detiene. Sus integrantes preparan nuevas sorpresas para instituciones sociales y comunidades, siempre con la intención de regalar momentos distintos, memorables, que rompan la rutina y siembren confianza en el corazón de quienes más lo necesitan.

Con cada acción que se materializa un pétalo se abre, una semilla germina en la tierra fértil de la filantropía. Es, en esencia, un canto a la vida.

Un jardín que florece en medio de las dificultades. Y más que ello, un espacio donde la mujer se reconoce como raíz y como flor, como fuerza creadora y como refugio.

Destacadas
The New York Times no puede obviar impacto del bloqueo energético en la familia cubana
Amplió CNIC avances en cartera de productos naturales (+Fotos)
Felicita Cuba a Roberto Velasco, ratificado como Canciller mexicano
Un bastión de esperanza

Un bastión de esperanza

9 abril, 2026
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios