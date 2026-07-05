Respaldan delegados de circunscripción en Tercer Frente nuevas medidas económicas (+Fotos)

Este sábado se desarrolló en el municipio Tercer Frente la 25 Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, con la presentación detallada por el Consejo de la Administración de las nuevas medidas económicas aprobadas recientemente por la Dirección del país.

La sesión contó con la presencia de las máximas autoridades locales y una representación de delegados de las 76 circunscripciones del territorio.

Durante el análisis, se abordó el impacto social de estas directrices, concebidas para fortalecer la economía nacional desde lo local, otorgando mayor autonomía a las nuevas formas de gestión y a la empresa estatal en su participación en la vida económica del país.

Se destacó el papel de los delegados en sus demarcaciones como garantes del cumplimiento de lo legislado, mediante mecanismos de control social que incluyen la rendición de cuentas, la vigilancia comunitaria y la participación activa de la población en la toma de decisiones.

En este espacio rindieron cuenta ante el máximo órgano de gobierno local el Diputado al Parlamento cubano José Ramón Monteagudo Ruíz, y el Presidente de la Asamblea Municipal Giorgis Ramírez Céspedes sobre su gestión al frente del órgano municipal, las acciones emprendidas para dar respuesta a las necesidades de la población y el fortalecimiento de la institucionalidad en el territorio.

Los delegados coincidieron en que el éxito de estas medidas dependerá de la disciplina, la transparencia y la capacidad de movilizar a la comunidad en torno a los objetivos comunes. Se subrayó la importancia de que cada circunscripción se convierta en espacio de control popular, donde se evalúe el cumplimiento de las disposiciones y se promueva la participación ciudadana como garantía de justicia social y desarrollo sostenible.

Finalmente, el Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, la Dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular y su Consejo de la Administración acordaron otorgar al Consejo Popular Comecará la sede del acto municipal por la efeméride del 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional.

Con este reconocimiento se resalta el protagonismo de la comunidad en la defensa de los valores históricos de la Revolución y en la construcción de un futuro próspero para Tercer Frente y toda Cuba.