UNEAC y Cátedra Fidel Castro. Fuentes De Arte, Historia y Compromiso.

En el aniversario 65 de la Unión de Escritores y Artistas, ( UNEAC ), el Comité Provincial de este sur- oriental territorio, integra su quehacer al de la Cátedra Honorífica Para El Estudio Del Pensamiento Y La Obra de Fidel Castro en la Universidad de Oriente, a propósito del centenario del natalicio del máximo líder de la Revolución Cubana.

Presidida por el Dr. Frank Josué Solar Cabrales, desde la Cátedra y en armonía con la UNEAC se prevén un ciclo de conferencias al que se han sumado otras organizaciones como la Unión de Historiadores, y la Sociedad Cultural José Martí, para reflejar la vida y la obra del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, con especial dedicatoria a los jóvenes que no tuvieron el privilegio de conocer a nuestro inolvidable líder.

Durante un grato diálogo con el académico Solar Cabrales conocimos que se abordará la visión artística y literaria de Fidel, además de presentaciones de libros y muestras de audiovisuales que irradien la presencia del Comandante en el cine cubano y en las diferentes manifestaciones artísticas, a través de los testimonios de los diferentes creadores que compartieron con él o estudiaron su obra.

El Conservador de la urbe santiaguera, Omar López, Alberto Lescay, Presidente de la Fundación Caguayo para las Artes Monumentales y Aplicadas, Fátima Patterson, actriz y Directora General del Estudio Teatro Macubá, al mismo tiempo que el Doctor David Silveira, son algunas de las brillantes personalidades de la cultura que transmitirán sus experiencias personales junto a Fidel, ó como han interpretado su legado.

Santiago de Cuba, la Ciudad Heroica de la Isla, que ostenta este título conferido precisamente por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, tiene el privilegio de atesorar una relación muy intima con Fidel desde su niñez hasta su consolidación como revolucionario, por eso el puente cimentado entre la UNEAC y la Cátedra Honorifica desde esta capital provincial, irradia y enuncia como el universo estético y la memoria histórica defienden la identidad nacional de la Mayor de las Antillas.