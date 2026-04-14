martes 14 abril 2026
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Raúl Castro felicita a To Lam electo presidente de Vietnam

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El líder de la Revolución Cubana, General de Ejército, Raúl Castro, felicitó al secretario general del Partido Comunista de Vietnam. To Lam, por su elección como presidente del país, destacan hoy medios de prensa en la isla.

La felicitación fue divulgada por Rogelio Polanco, embajador de Cuba en Vietnam, a través de la red social X, donde compartió el texto íntegro del mensaje de Raúl Castro, precisó Granma, principal diario en Cuba.

Se trata esta elección como Presidente de la República Socialista de Vietnam, aseguró en su mensaje el líder al frente de la Revolución Cubana, de un «justo reconocimiento a su inquebrantable lealtad revolucionaria y a la probada capacidad para continuar guiando a la heroica nación vietnamita en la construcción del socialismo».

To Lam, quien ha reafirmado los lazos partidistas que unen a Cuba y a su país, es profesor de Ciencias de la Seguridad y doctor en Derecho.

Ha sido miembro del Comité Central del Partido en los mandatos XI al XIV, y del Buró Político en los mandatos del XII al XIV.

Entre los cargos que ha desempeñado destacan la presidencia del país y la titularidad del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en 2024, la secretaría de la Comisión Militar Central desde agosto de ese año, y la jefatura del Comité Central para la Prevención y Lucha contra la Corrupción, el Despilfarro y otros fenómenos negativos. También ha sido diputado en las legislaturas XIV, XV y XVI.

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Comentarios
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