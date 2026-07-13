martes 14 julio 2026
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Accidente en la Carretera Central de Ciego de Ávila deja ocho heridos

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Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este domingo en el kilómetro 448 de la Carretera Central, en el tramo comprendido entre Jicotea y Las Coloradas, municipio de Ciego de Ávila, dejó un saldo preliminar de ocho personas lesionadas.

El siniestro se produjo alrededor de las 6:20 p.m., cuando un ómnibus Diana con 25 pasajeros a bordo, perteneciente a la Empresa Provincial de Transporte, se volcó mientras se desplazaba de regreso desde una zona recreativa.

De acuerdo con los reportes iniciales, los ocho lesionados fueron trasladados al Hospital Provincial Doctor Antonio Luaces Iraola, donde reciben atención médica especializada. Entre los heridos se encuentran tres menores de edad, todos reportados fuera de peligro.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron las máximas autoridades de la provincia, encabezadas por el primer secretario del Comité Provincial del Partido, Julio Gómez Casanova, y el jefe de la Jefatura del MININT, Luis Ernesto Castellanos Dobao, quienes constataron personalmente las labores de auxilio y la atención a los afectados.

Las causas que provocaron el vuelco del ómnibus son investigadas por los órganos competentes, a fin de determinar las circunstancias que llevaron a este lamentable suceso.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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