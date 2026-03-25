Grupos iraquíes reivindican 23 ataques contra bases estadounidenses

La denominada agrupación Resistencia Islámica en Iraq anunció hoy la realización de 23 ataques en un período de 24 horas, contra bases de Estados Unidos en esta nación árabe y otros puntos de la región.

En un comunicado, el grupo señaló que sus facciones ejecutaron las operaciones utilizando decenas de drones y misiles, sin ofrecer detalles sobre los objetivos específicos ni sobre los resultados de las acciones.

La organización tampoco precisó la magnitud de los daños ni posibles víctimas derivadas de estos ataques.Las acciones se producen en un contexto de creciente escalada militar en Oriente Medio, marcado por la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el pasado 28 de febrero.

Este escenario derivó en un aumento de operaciones armadas en varios países de la región, con intercambios de ataques mediante misiles y drones.

En paralelo, Teherán intensificó acciones contra intereses estadounidenses en países árabes, algunas de las cuales han causado víctimas y daños a infraestructuras civiles, lo que motivó condenas y llamados al cese de las hostilidades por parte de los Estados afectados.