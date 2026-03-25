Continúan procesos educacionales en Santiago de Cuba a pesar de crisis electroenergetica

“Hemos reubicado, fundamentalmente en el sector rural, a más de cinco mil trescientos estudiantes en centros cercanos, como nos orientó la dirección de la Revolución, para evitar la movilidad y el uso del transporte”, afirmó el Dr. C. Raúl Samón Soto, director provincial de Educación, durante una comparecencia en la televisión santiaguera.

El directivo del sector educacional en Santiago de Cuba informó sobre la estrategia aplicada para garantizar la continuidad del curso escolar pese a las limitaciones derivadas de la actual crisis energética. Samón Soto precisó que estas reubicaciones forman parte del plan provincial orientado a asegurar la máxima presencialidad posible y mantener la vinculación institucional de todos los estudiantes.

Según explicó, se establecieron diversas variantes de atención pedagógica ajustadas a las condiciones de cada territorio: la permanencia en el mismo nivel educativo, la atención por docentes especializados en instituciones de otro nivel y la incorporación a centros comunitarios. “Estamos haciendo todos los análisis curriculares desde las comisiones de disciplina para aplicar los exámenes finales y asegurar la continuidad del proceso docente educativo”, subrayó el directivo.

En el ámbito de la educación superior, el Dr. C. Abel Tobías Suárez Olivares, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, puntualizó que se han implementado medidas para sostener el proceso formativo, entre ellas el trabajo a distancia, la adecuación de horarios y la descentralización con el traslado de estudiantes y trabajadores hacia sus comunidades.

“A nuestros estudiantes de las diferentes universidades los hemos acercado a continuar sus estudios desde su territorio, vinculados con las áreas de salud donde residen, y con el acompañamiento de profesores coordinadores de año”, explicó Suárez Olivares. Añadió que desde el 16 de febrero se desarrollan cursos electivos vinculados al programa de atención materno infantil, mientras la Universidad de Oriente inicia en este período nuevas adecuaciones docentes.

Las acciones, coincidieron ambos directivos, tienen como objetivo sostener los servicios educacionales en Santiago de Cuba sin comprometer la calidad del proceso formativo y asegurar la culminación satisfactoria del curso escolar.