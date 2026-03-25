La comunicación, un proceso desde la ciencia

La comunicación no puede ser espontánea ni improvisada debe ser científica, estratégica y sistémica dejando atrás la fragmentación informativa y la verticalidad para instalar un modelo participativo y alineado a la ley con resultados medibles para revolucionar la comunicación en el territorio .

Asi se proyecta el Sistema Integrado de Comunicación Social (SICOM), uno de nueve proyectos nacionales en ser presentado de forma oficial.

Con un enfoque científico y participativo, la iniciativa aprobada por el programa sectorial “La comunicación social como pilar de la gestión de gobierno” busca convertir a la provincia en un laboratorio de innovación en la materia.

Encabezado por la Doctora en Ciencias Maribel Brull González, el proyecto no arranca de cero, desde ahora tendrá un nuevo impulso hasta 2029 para garantizar su sostenibilidad.

La presentacion contó con la presencia de máximas autoridades provinciales del sector y del gobierno, además de los diferentes medios del gremio donde se dejó en claro que lejos de quedarse en teorías, SICOM aspira a generar 15 resultados concretos, vinculados a líneas de maestría y doctorado, que involucran tanto a entidades locales como a la academia.

El proyecto se inscribe en una convocatoria nacional que busca consolidar la comunicación social como pilar de la gestión gubernamental en Cuba, bajo la dirección del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS). En Santiago de Cuba, su puesta en marcha marca un antes y después al integrar ciencia, estrategia y territorio en un mismo ecosistema.