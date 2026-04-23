Desoft Santiago de Cuba alza por cuarto año consecutivo la Bandera de Vanguardia Nacional (+Fotos)

En vísperas del Primero de Mayo, la División de Desoft en Santiago de Cuba recibió la Bandera de Vanguardia Nacional por cuarto año seguido.

El reconocimiento, que coloca a la entidad como sello final del desfile por el proletariado cubano, consagra un nuevo período de esfuerzo colectivo, sacrificio y eficiencia en el cumplimiento de metas.

La organización sindical de Desoft, estructurada en seis secciones, fue clave para alcanzar significativos resultados, especialmente en la participación activa en las distintas tareas asignadas.

Todos los trabajadores de la división territorial santiaguera expresaron ¡Presente!, dejando una “Firma por la Patria”, principal motivo que demuestra, por cuarta ocasión, que Desoft lo vuelve a hacer bien y con resultados, además deja en alto el listón de la oriental Santiago.

Desoft es un ejemplo de esfuerzo colectivo y eficiencia. Al recibir la Bandera Vanguardia Nacional por cuarto año consecutivo, la entidad no solo celebra un logro, sino que renueva su compromiso con la excelencia laboral y el desarrollo de la sociedad cubana.