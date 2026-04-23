jueves 23 abril 2026
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Desoft Santiago de Cuba alza por cuarto año consecutivo la Bandera de Vanguardia Nacional (+Fotos)

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Cristian Silva Reyes

En vísperas del Primero de Mayo, la División de Desoft en Santiago de Cuba recibió la Bandera de Vanguardia Nacional por cuarto año seguido.

El reconocimiento, que coloca a la entidad como sello final del desfile por el proletariado cubano, consagra un nuevo período de esfuerzo colectivo, sacrificio y eficiencia en el cumplimiento de metas.

La organización sindical de Desoft, estructurada en seis secciones, fue clave para alcanzar significativos resultados, especialmente en la participación activa en las distintas tareas asignadas.

Todos los trabajadores de la división territorial santiaguera expresaron ¡Presente!, dejando una “Firma por la Patria”, principal motivo que demuestra, por cuarta ocasión, que Desoft lo vuelve a hacer bien y con resultados, además deja en alto el listón de la oriental Santiago.

Desoft es un ejemplo de esfuerzo colectivo y eficiencia. Al recibir la Bandera Vanguardia Nacional por cuarto año consecutivo, la entidad no solo celebra un logro, sino que renueva su compromiso con la excelencia laboral y el desarrollo de la sociedad cubana.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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