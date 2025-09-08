lunes 08 septiembre 2025
Joven Club Santiago de Cuba fortalece la innovación y la inclusión digital en su 38 Aniversario

Cristian Silva Reyes

Los Joven Club de Computación y Electrónica en Santiago de Cuba reafirmaron su compromiso con la innovación, el desarrollo de habilidades digitales y la inclusión social durante el Acto Provincial celebrado por el 38 Aniversario de la creación de la Computadora de la Familia. Este evento destacó la importancia de impulsar la cultura digital y la transformación tecnológica en la comunidad.

En la ceremonia, el Teniente Coronel Pavel Roque, político de la Escuela de Cadetes, entregó a los Joven Club el sello conmemorativo por el 45 aniversario, reconociendo su valiosa contribución al avance de la transformación digital en la provincia. Además, se reconoció a trabajadores destacados por su dedicación, compromiso y responsabilidad, quienes promueven el uso adecuado y responsable de las plataformas tecnológicas entre la población.

Afirmaron que los Joven Club en Santiago continúan trabajando para mejorar la calidad de los servicios, posicionándose como referentes en la cultura digital y fortaleciendo espacios inclusivos para la formación tecnológica de todas las edades.

Este aniversario no solo celebra la historia de la Computadora de la Familia, sino que también impulsa una visión de futuro donde la innovación y la capacitación digital son claves para el desarrollo social y económico local.

